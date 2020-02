Zdraví a fit do 74, nebo až do 84 let? Pět faktorů, kterými si to sami rozhodnete

24, nebo 34 let ve zdraví?

Vědci sledovali, zda jednotliví účastníci dodržují, nebo nedodržují výše uvedené faktory. Zjistili, že ženám, které byly zdravé v 50 letech a žádným pravidlem se neřídily, vydrželo zdraví většinou dalších 24 let. U žen, které dodržovaly čtyři nebo pět těchto pravidel, to bylo průměrně 34 let.



Také muži, kteří byli v 50 letech zdraví a nedodržovali žádná pravila zdravého životního stylu, se bez vážnějších nemocí dožili dalších 24 let. Když dodržovali 4 nebo 5 pravidel, bylo to 31 let navíc.

A nejde jen o rakovinu, kardiovaskulární onemocnění a diabetes 2. typu. „Jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě je vysoký krevní tlak. Pokud budete dodržovat pravidla zdravého životního stylu, můžete tuto diagnózu ovlivnit, nebo se jí dokonce zcela vyhnout,“ vysvětluje lékařka Katrina Miller Parrishová.