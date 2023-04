Zdraví ze stromů: Využijte jarní květy i mladé lístky nejen k léčení

Bílé květy trnky

Jakmile se její větve zahalí do bílých květů, je čas rychle vyrazit na jejich sběr. Při teplejším počasí totiž rychle odkvetou. Mají močopudné účinky, snižují krevní tlak, působí potopudně a upravují funkci trávicí soustavy. Také urychlují jarní očistu těla a podporují imunitu. Čaj připravíte tak, že jednu velkou lžíci kvítků zalijete 2 dl horké vody a necháte 5 minut louhovat. Pitná kúra by měla trvat 4–5 dní, a to vždy jeden šálek denně. Nebo můžete čaj kloktat při aftech a zánětech dásní.

Likér na trávení

Suroviny: 2 lžíce květů trnky, 1 lžičku drceného semene fenyklu, 1 lžičku drceného semene anýzu, 1 lžičku kořene hořce žlutého, 500 ml destilátu

Postup: Všechny přísady smíchejte a zalijte destilátem. Nechte louhovat 14 dní na teplém místě a denně nádobu protřepávejte. Poté sceďte a při potížích užívejte 1x denně jednoho panáka.

Odvar z listí

Při chřipce a nachlazení pomůže odvar ze sušeného trnkového listí. Hrst listů povařte po dobu 5 minut ve 250 ml vody. Sceďte a pijte před spaním s medem a citronem.

Jak využít k jarní očistě divoce rostoucí byliny? Podívejte se na video: