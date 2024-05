Zelenina pro netrpělivé: Nejrychleji sklidíte ředkvičky, rukolu nebo salát

Naše těla se po zimě těší na dávku kvalitních vitaminů. Pokud si pěstujete zeleninu a natě sami, máte kontrolu nad tím, v čem vyrostly, čím byly zalévány a v neposlední řadě i nad tím, jaké hnojivo bylo použito. Vyberte pro domácí pěstování takové druhy, které rostou rychle a dají se brzy sklízet. Jakou jarní zeleninu bude tedy nejvhodnější vysadit?

Ředkvičky

Jejich lehce štiplavá chuť je velice příjemná v míchaných salátech i na chlebu s tvarohem. Ředkvičky patří k nejoblíbenějším jarním zeleninám. Obsahují spoustu zdraví prospěšných látek a budou skvěle růst, když jim dopřejete lehčí, ovšem na živiny bohatou půdu. Už během měsíce se dočkáte úrody. Pokud máte vlastní domácí ředkvičky, nevyhazujte ani zelené listy, i ty se dají konzumovat.

Rukola

Rádi ji přidáváme do salátů, sendvičů nebo na pizzu a špagety. Rukola dodá pokrmům pikantní chuť, ale obsahuje samozřejmě také spoustu vitaminů a minerálů. Ovšem to, čemu říkáme rukola a co pěstujeme, je správně Eruca sativa neboli roketa setá. Dá se úspěšně rychlit na substrátu nebo na vatě jako řeřicha, lze ji pěstovat také v nižších květináčích v několika centimetrech zeminy. Bude spokojená i u vás na balkoně.

Špenát

Mohli bychom začít zvoláním: „Pryč jsou doby…“ A dodat: „…kdy jsme nesnášeli špenát.“ Dnes už ho umíme upravit tak, že si na něm pochutnáme, už pro nás není jen tou beztvarou zmrzlou hmotou. V kuchyni se uplatňují zejména čerstvé špenátové lístky, jen kratičce tepelně upravené, resp. jen spařené vodou. Špenát lze vysévat několikrát do roka, sklízí se v průměru za zhruba pět týdnů od výsevu. Vyhovuje mu hlinitopísčitá zemina, která nesmí vyschnout, a opět se dá pěstovat i v nádobách, nejen ve skleníku nebo na záhonu. Zkuste třeba i baby špenát, je jemnější a obvykle chutná i dětem.

Řeřicha

Představuje ty nejdostupnější vitaminy, roste totiž velice rychle, což vědí i děti školou povinné, které si řeřichu pěstují v misce na vatě. Řeřicha na vlhkém podkladu skutečně rychle vyklíčí a vyroste. Sklízí se hned, jakmile se rostlinky vytáhnou zhruba do výšky 4 centimetrů. Zemina, čistý papír nebo vata nesmí ale nikdy úplně vyschnout, jen tak se asi za týden až 10 dnů dočkáte sklizně. Řeřicha představuje takzvané micro greens, malé zelené rostlinky, které se sklízejí velice záhy a obsahují spoustu cenných látek. Nechte takto naklíčit třeba i rukolu nebo hořčici. Semena se běžně dají koupit.

Salát

Pryč jsou i doby, kdy jsme znali jen jeden druh salátu, a to hlávkový. Dnes je na pultech spousta druhů, a mnoho z nich si můžete také sami pěstovat. Pokud máte rádi takové, které tvoří hlávku, pak si můžete zasadit například klasický hlávkový, ledový anebo salát římský. Podle doby, kdy chcete salát sklízet, pak zvolíte velmi ranou nebo ranou odrůdu, v dobrých obchodech a e-shopech se semeny samozřejmě koupíte i polorané nebo polopozdní druhy salátů. Velmi oblíbené jsou i saláty listové, které netvoří hlávky a jejichž listy se odřezávají, u některých odrůd postupně. Mezi stálice patří třeba Dubared nebo Dubagold. Saláty se dají pěstovat i v nádobách, například na zaskleném balkonu nebo na chodbě.

Využijte i zbytky

Zelenina se dá vypěstovat i z odkrojených zbytků, většinou k tomu stačí jen sklenice nebo miska s vodou. Do nich dáte například odkrojenou horní část celeru, jarní cibulku, cibuli, římský salát nebo řapíkatý celer a ony časem obrazí.