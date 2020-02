Zásadní role se pak objevila v roce 1960, a to v historickém velkofilmu Spartakus v režii Stanleyho Kubricka. Právě toho oslovil sám Douglas, který tento film sám produkoval. Od té doby neměl na dalších deset let o hraní nouzi. Účinkoval ve westernech, kde hrál se svojí ostře řezanou tváří klasické drsňáky, ale zvládl i intelektuální role, jako například ve filmu Tichá dohoda, případně Vincenta van Gogha v životopisném dramatu podle stejnojmenného románu Irvinga Stonea Žízeň po životě.

Douglas versus Forman

Během sedmdesátých let začala jeho herecká aktivita trochu polevovat, zejména však proto, že se Douglas věnoval víc vlastní produkci. Když v roce 1963 zakoupil autorská práva ke knize Vyhoďme ho z kola ven od Kena Keseyho, přetavil tento román na Broadwayi v úspěšnou hru Přelet na kukaččím hnízdem. Zde si sám zahrál rebela Randleho. Totéž měl v plánu i ve filmovém zpracování, pro nějž si jako režiséra vybral Miloše Formana. Námět mladému režisérovi do Čech skutečně poslal, do rukou Formana se ale nedostal, protože ho pravděpodobně zabavili cenzoři. Douglas měl tehdy za to, že mu Forman neodpověděl proto, že byl nevychovaný.

Osud ale chtěl, aby se nakonec námět dostal do správných rukou, a tak knihu o několik let později převzal Forman přímo od Michaela Douglase, syna Kirka a rovněž slavného herce. V té době už ale Kirk kvůli vyššímu věku nemohl na roli pacienta psychiatrické léčebny pomýšlet, a tak ji získal Jack Nicholson. Produkce však zůstala pod dohledem Douglase mladšího, a tak se alespoň z prostředkovaně mohl Kirk radovat z devíti oscarových nominací, z nichž pět bylo proměněno.