Zemřel představitel Chandlera z Přátel Matthew Perry: Začínal jako tenista, bojoval s alkoholem a randil s Julií Roberts

Byla to právě role Chandlera Binga, která Matthewa Perryho proslavila a učinila jeho postavu nesmrtelnou. Původně však tvůrci seriálu zvažovali, že herce obsadí do role Rosse Gellera, nakonec ale situaci přehodnotili. Chandler Bing byl úplně poslední obsazenou postavou v kultovním seriálu. „Bylo jasné, že se z Přátel stane hit, a tak nás režisér Jimmy Burroughs vzal soukromým letadlem do Vegas – cestou jsme se dívali na pilotní epizodu Přátel – a jakmile jsme tam dorazili, dal nám každému 100 dolarů a řekl, abychom si šli zahrát a trochu se pobavit, protože jakmile se seriál začne vysílat, už to nikdy nebudeme moct udělat,“ vzpomínal ve své autobiografii Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih.

Randil s Julií Roberts

Oscarová herečka Julia Roberts se rozhodla, že kývne na epizodní roli v seriálu Přátelé jedině tehdy, pokud bude mít její postava co do činění s Chandlerem Bingem. Tvůrci sitcomu proto Perrymu doporučili, aby se jí začal dvořit. Než se epizoda Super Bowl začala natáčet, byli do sebe oba herci zamilovaní a prožívali vášnivý vztah. Ten ale neměl dlouhé trvání a byl to překvapivě Matthew Perry, kdo ho ukončil. „Chodit s Julií Roberts pro mě bylo příliš velké sousto. Žil jsem v neustálé nejistotě, že mě pustí k vodě – a proč by ne? … A tak místo abych čelil nevyhnutelné agónii z toho, že ji jednou ztratím, jsem se s nádhernou a úžasnou Julií Roberts rozešel. Možná uvažovala, že si trochu sníží laťku a bude chodit s chlápkem z telky, a ten chlápek z telky se s ní teď rozešel. Její zmatený výraz nedokážu vůbec popsat,“ uvedl Perry ve své biografii.