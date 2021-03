Zemřela Hana Hegerová: Královna šansonu trávila poslední roky v nemocnici

Přední česká zpěvačka Hana Hegerová zemřela ve věku devětaosmdesáti let. Se svými písničkami dosáhla úspěchu i za hranicemi České republiky, aplaudovali jí fanoušci třeba v Kanadě, Německu, Argentině nebo Finsku. Připomeňte si některé zásadní okamžiky jejího života i její nejkrásnější písničky a skvělé role!

Šansonová královna Zahraniční kritici ji nazývali Velkou dámou šansonu, Piaf z Prahy, nebo také Šansoniérkou se slovanskou duší. Prosadila se především právě jako zpěvačka šansonu, která neměla žádnou srovnatelnou konkurenci. Široké publikum i odbornou kritiku zaujala schopností dramaticky interpretovat text. Hana Hegerová měla hodně tváří, byla to ta šansonová, ale také popovější, a pak trošku skrytá bluesová a jazzová. Každý nejspíše ví, že zpívala francouzsky, ale mohlo vás překvapit, že zpívala velmi přesvědčivě i v němčině, díky čemuž sklidila velké uznání i v německy mluvících zemích. A nejen tam, znali ji i fanoušci v Kanadě, Finsku či Argentině. Dokonce se setkala s legendární kapelou Beatles. Přestože ji režim držel v osmdesátých letech od mikrofonu co nejdále, ona se po revoluci vrátila zpět do uměleckého života, znovu začala vystupovat a její koncerty byly skoro vždy beznadějně vyprodané. Kdy byla Hana Hegerová naposledy na veřejnosti? Podívejte se na video:

Z baletky zpěvačkou Narodila se v rodině bankovního ředitele a už od dětských let chodila do baletní školy v Bratislavě, což jí ze zdravotních důvodů později doktoři zakázali. Její vlastní jméno je Carmen Farkašová-Čelková. Prošla divadleními soubory v Žilině a v Tatra revue a poprvé se přejmenovala na Hanu Čelkovou, což později změnila na Hanu Hegerovou. V roce 1958 se dostala do pražského Rokoka a o dva roky později ji Ján Roháč přetáhl do Semaforu, kde zpívala v Šesti ženách, poté v Dobře placené procházce (i ve filmové podobě Miloše Formana) a nazpívala řadu hitů jako Zlá neděle, V opeře, Pro Kiki, Choď po špičkách nebo Dnes naposled. Hrála i ve slavném filmu Kdyby 1000 klarinetů a v Semaforu uváděla i svůj vlastní recitál (spolu s Miroslavem Horníčkem).

Výlety za hranice Na konci 60. let se jí otevřely hranice, hostovala v pařížské Olympii a na Světové výstavě v Montrealu, v Německu začala vydávat dlouhohrající alba u zvučných firem jako Decca, Philips nebo Fontana. Získala řadu prestižních ocenění v zahraničí i u nás, nicméně v roce 1977 jí bylo zakázáno cestovat do zahraničí. Do Semaforu se vrátila ještě na konci 70. let do obnoveného představení Člověk z půdy. Zajímavá je vedle Semaforu především její spolupráce s textařem Pavlem Koptou (který pro ni psal už v době působení v Semaforu) nebo s hudebníkem Petrem Hapkou (např. Levandulová). Jako herečka účinkovala i v několika filmech (Naděje, Zhasněte lampiony...).

Rány osudu Na přelomu 70. a 80. let pak musela do vězení, jelikož jí byla „prokázána" zpronevěra, nicméně ani s novou vládou se jí nepřestávala lepit smůla na paty. Její byt na Staroměstském náměstí shořel a ona přišla téměř o celý svůj movitý majetek. Kromě toho podstoupila operaci kvůli rakovině, naštěstí nezhoubné. O pár let později prodělala vážný zdravotní kolaps, pravděpodobně srdeční příhodu, po níž ji lékaři uvedli do umělého spánku. Srdce ji zradilo v době, kdy ve věku sedmdesáti let zemřel její „dvorní" skladatel a kamarád Petr Hapka. Necelý rok poté podlehl vážné chorobě její syn Matúš. Osudnou se mu ovšem nestala rakovina, měl problémy s alkoholem, který mu vážně poškodil játra a slinivku.

Hudba versus film V roce 2002 převzala z rukou prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy, byla také držitelkou rytířské hvězdy francouzského Řádu umění a literatury. Kromě koncertování stihla za svůj život ztvárnit také řadu filmových rolí, za zmínku stojí ty ve snímcích z 60. let jako Konkurs, Naděje nebo Dobře placená procházka. V roce 2008 přistoupila na nabídku českých rapperů a objevila se v dokumentu Česká RAPublika.