V neděli 7. ledna je tomu už 11 let od chvíle, co zemřela Jiřina Jirásková. Uznávaná česká herečka, působila po desetiletí ve filmu i v divadle. Byla známá svými oslnivými výkony a osobitým smíchem a díky tomu se stala oblíbenou osobností české kultury. Výrazně působila v Divadle na Vinohradech a pracovala po boku dalších velikánů. Kromě herecké kariéry se herečka nadšeně věnovala botanickým zahradám. Navzdory svým zdravotním problémům pokračovala v práci a po pobytech v nemocnici se dokonce vracela na prkna, co znamenají svět. Celoživotní přínos této umělkyně v oblasti umění ocenili na festivalu "Hrnec smíchu" v Novém Městě nad Metují. Zavzpomínejte spolu s námi na dámu českého filmu Jiřinu Jiráskovou!