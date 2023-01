Zemřela Lisa Marie Presley: Byla dcerou krále rock’n’rollu a ženou krále popu

Smutnou právu přinesla zahraniční média v pátek 13. ledna 2023 – ve věku čtyřiapadesáti let zemřela Lisa Marie Presley. Byla jedinou dcerou rock’n’rollového krále Elvise Presleyho a krátce také manželkou popového krále Michaela Jacksona. Příčinou smrti byla zástava srdce, o níž v prohlášení informovala její matka Priscilla Presley.

Princeznou od narození Lisa Marie Presley se narodila 1. února 1968 a od začátku bylo jasné, že se jedná o jedno z nejslavnějších dětí na světě. Její otec Elvis Presley byl už v té době králem rock’n’rollu, tudíž se na jeho malou princeznu upíraly oči široké veřejnosti. Otcovskou lásku si ale malá Lisa Marie příliš neužila. Během raného dětství pendlovala mezi oběma rodiči a otce ztratila, když jí bylo pouhých devět let. Elvis Presley zemřel stejně jako ona na selhání srdce. Lisa Marie Presley se rozhodla jít ve stopách krále rock’n’rollu a v roce 1997 se rozhodla věnovat hudbě. Zděděný talent byl evidentní, a tak o pár let později vydala svoje první album To Whom It May Concern, s nímž se dostala na téměř nejvyšší příčky světových hitparád. Žádný velký zvrat v hudebním průmyslu se ale nekonal a zpěvačka dohromady vydala pouhá tři alba. Jejím největším příjmem tedy bylo otcovo dědictví a její memphiský dům Graceland, který kdysi obýval její otec a dnes je vyhledávanou turistickou atrakcí. Jak změnil Elvis Presley hudbu? Podívejte se na video:

Závislosti a odvykačky Během svého života bojovala Lisa Marie několikrát s různými závislostmi. Drogy poprvé začala užívat ve třinácti letech a toto období trvalo až do sedmnácti, kdy ji její matka přihlásila do léčebny. „Užívala jsem kokain, sedativa, trávu i alkohol – všechno najednou. Nedokázala jsem být střízlivá. Nechápu, jak jsem to všechno přežila," přiznala v roce 2003 v rozhovoru pro Paper Magazín. S další závislostí pak Lisa Marie bojovala od roku 2008, kdy se její drogou staly prášky proti bolesti, které dostala na předpis, aby se zotavila po porodu dvojčat. Až v roce 2016 se rozhodla vstoupit do rehabilitačního programu, aby se závislosti zbavila. „Jsem vděčná za to, že jsem dnes naživu. Mám čtyři nádherné děti, které daly mému životu smysl a pomohly mi překonat temné období, uvedla tehdy zpěvačka.

Čtyři svatby a jeden pohřeb Asi nejdiskutovanějším vztahem Lisy Marie Presley bylo její manželství s tehdejším králem popu Michaelem Jacksonem, do kterého zpěvačka skočila po hlavě pouhých dvacet dní po rozvodu s prvním manželem, muzikantem Danny Keoughem. V té době už se řešila Jacksonova přílišná náklonnost k dětem i jeho sexuální orientace, kterou na nějakou dobu sňatkem s Presley vyvrátil. Jejich manželství nakonec trvalo pouhé dva roky a zůstalo bezdětné. Ještě o dost kratší bylo manželství s Nicolasem Cagem, kterého si Lisa Marie vzala v roce 2002. Herec požádal o rozvod po pouhých čtyřech měsících. Naposledy do toho praštila s kytaristou a hudebním producentem Michaelem Lockwoodem, s nímž se rozvedla v roce 2021. Pouze ze dvou ze čtyř manželství měla zpěvačka čtyři potomky. Nejmladším dvojčatům Harper a Finley je nyní čtrnáct let, z prvního manželství měla dceru Riley a syna Benjamina. Zpěvačka bohužel v roce 2020 utrpěla další bolestnou ztrátu, když právě Benjamin ve věku sedmadvaceti let spáchal sebevraždu.