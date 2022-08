Zemřela Olivia Newton-John: Sandy z muzikálu Pomáda bojovala s rakovinou

Není pochyb, že největší slávu jí přinesla role studentky Sandy ve slavném muzikálovém filmu Pomáda z roku 1978. Krásná Olivia šokovala především tím, že v době natáčení jí bylo devětadvacet let, přesto zvládla s přehledem zahrát náctiletou slečnu, aniž se nad tím kdokoliv pozastavil. Pomádou sice její herecká kariéra neskončila, krom hudební pohádky Xanadu však až do současnosti hrála sem tam jen v nepříliš uznávaných filmech. Po boku svého milovaného parťáka z Pomády Johna Travolty se objevila ještě jednou, a to ve filmu Nebeský pár. Mezi její poslední seriálové role patřila účast v hudebním hitu Glee, který herečce několikrát složil poctu.

Talentovaná zpěvačka

Jejím prvním singlem byl v roce 1966 hit Till You Say You'll Be Mine, který však neměl valný ohlas. Poté se stala členkou skupiny Toomorrow a na začátku 70. let její kariéra značně vystřelila díky písním If Not For You, kterou pro ni napsal Bob Dylan, a I Honestly Love You, za niž získala cenu Grammy. Od roku 1975 přilnula od popu ke country.

Mezi její největší hudební hity však patří především píseň z roku 1981 Physical, která vyšla na stejnojmenném albu a k níž herečka natočila i známý videoklip.