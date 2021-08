Zemřela prvorepubliková herečka Zdenka Procházková. Hrála Lídu Baarovou

Ve věku 95. let včera zemřela herečka Zdenka Procházková. V posledních letech zazářila v titulní roli stařičké prvorepublikové hvězdy Lídy Baarové (†86), v seriálech Ordinace v růžové zahradě a Krejzovi, nebo v komedii Poslední aristokratka. Byla první ženou Karla Högera. V poslední době ji trápily vleklé zdravotní problémy s páteří.

Požehnaný věk

Zdenka Procházková se s Lídou Baarovou osobně znala - hrát začala už za první republiky. Včera ve věku 95. let za ní bohužel odešla. „Dnes večer 25.8. 2021 se naše milá Zdenka Procházková rozhodla, že je čas odejít do divadelního nebe za svými kolegy a přáteli, kteří už tam jsou. Byla to velká osobnost a jsme vděčni za to, že jsme mohli být její přátelé a mohli jí pomáhat,“ napsala na facebook Martina Gajdáčková. Ta spolu s manželem Jaromírem o Procházkovou střídavě pečovali.

V posledních letech Zdenku trápila bolavá páteř a kyčel. Hrozilo dokonce, že z důvodu zborcené páteře skončí trvale na vozíku. Přestože byla rozhodnutá operaci podstoupit, nakonec na zákrok nešla. V posledním roce žila v domově pro seniory na Smíchově, pomáhala jí rodina moderátora Václava Žmolíka. Především v době tvrdých opatření kvůli koronaviru to pro ni bylo velmi těžké, cítila se v domově osamělá.

„Je to nepříjemné. Musím být stále v pokojíčku, který má tak tři krát tři metry. Připadám si jako v kurníčku. Je strašně smutné, že nemocní staří lidé nemají kontakt s nejbližšími. To vás ničí víc než nějaké obavy z nemoci,“ prozradila v rozhovoru pro Blesk v době, kdy slavila své 95. narozeniny.

Hrála v Německu i Rakousku

Procházková se od dětství věnovala tanci a hře na klavír, ke které ji vedla její maminka, jež byla také klavíristkou. Již během svých studií na gymnáziu několikrát pohostinsky vystupovala v pražských divadlech. Po maturitě na gymnáziu odešla studovat herectví na Pražskou konzervatoř, kvůli nacistické okupaci během II. světové války byla studium nucena přerušit a dokončila jej až po válce v Brně.

Po ukončení studia byla ve svém prvním angažmá v divadle v Opavě, později přešla do Prahy do Divadla ABC a do Městských divadel pražských. V roce 1957 až 1958 působila jako konferenciérka v Laterně Magice.

Za manžela měla Karla Högera

Nejvýraznější položkou pozdější části její filmografie se stala právě role zestárlé Lídy Baarové ve stejnojmenném životopisném snímku, známá byla i z filmů … a pátý jezdec je Strach, Jak napálit advokáta nebo Upír z Ferratu. První manželka Karla Högera (†67) ovšem podstatnou část své kariéry prožila v Německu a Rakousku, kde byla v angažmá ve slavném vídeňském Burgtheater. V Rakousku se i podruhé vdala – za advokáta Ericha Hartmana – a dlouhá léta za socialismu tam i žila.

„Já byla venku přes Pragokoncert, kterému jsem platila spoustu peněz za to, že mi dali pas, nebyla jsem emigrant. Mohla jsem jezdit sem a tam. Nepotřebovala jsem vízum, nic. Také jsem už byla vdaná za Rakušana, takže jsem měla i rakouskou státní příslušnost. Čím nechci říci, že bych se byla odrodila, naopak. I proto jsem se, když tatínek zemřel, vrátila. Maminka ve Vídni být nechtěla. Chřadla tam, byla hubenější a hubenější a chtěla za tatíčkem, ovšem ten byl v urně v Olomouci. Dnes jsem mohla mít krásnou penzi ve Vídni, ale kvůli mámě jsem se vrátila. Tamější psychiatr mi řekl, že se musím rozhodnout buď pro kariéru, nebo pro rodinu. A protože jsem z generace, která rodinné hodnoty ctí, sedla jsem do auta, v Burgtheater si vzala roční neplacenou dovolenou a jela. Už za hranicemi maminka pookřála. Věnovala jsem se jí a možnosti ve Vídni jsem opustila,“ vyprávěla o svém životě za hranicemi v knize 1968 očima 50.