Ženám je v kanceláři vždy zima. Jsou pak méně výkonné! Kdo za to může?

Máte ve zvyku nosit do práce ještě jeden svetr pro případ, že byste si připadala jako v mrazáku? Jako ženy si podle odborníků musíme zvyknout na to, že nám opravdu může být větší zima než mužským kolegům. Je to něco, co je přirozené, protože ženy produkují méně tělesného tepla než muži. Proč se ale nenastaví teplota v kanceláři na více stupňů?