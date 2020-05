Ženská ejakulace neboli mokrý orgasmus: Co to je a jak ho dosáhnout?

Co to je ženská ejakulace?

Dříve byla ženská ejakulace považována za mýtus, dnes už se ví, že jde o skutečnost. Vlivem specifického dráždění dojde žena k hlubokému vnitřnímu orgasmu, který provází výstřik tekutiny – což je právě ženská ejakulace. Někdy jde jen o pár kapek, jindy to může být silný proud připomínající moč, který neznalé jedince může pořádně zaskočit. Za mokrý orgasmus jsou zodpovědné Skeneho žlázy, které jsou součástí zevních ženských pohlavních orgánů. Jsou umístěny v horní stěně vaginy poblíž spodního konce močové trubice a ústí buď do močové trubice, nebo do vulvy poblíž otvoru močové trubice. Odborníci je často nazývají ženskou prostatou a právě jejich drážděním v oblasti bodu G dochází k vylučování tekutiny. Ženské ejakulaci se také říká squirt.