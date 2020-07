Ženské tělo po porodu: Reálné ženy z Česka se nafotily i se striemi a faldíky

Média (tedy i náš web) masírují běžné ženy dokonalými postavami modelek či hereček za všech okolností. Jenže jejich fotky prošly retušemi, a když nejsou zrovna ve formě, tak se fotí málokdy. A pak má z toho normální ženská mindráky. Proto jsme přivítali kampaň Tělo s příběhem, která ukazuje normální ženská těla po porodu s bříšky pokrytými striemi a s povislou kůží.

Naše tělo si nese svůj příběh

Není mnoho žen, které by byly ochotné vystavit svou postavu v plavkách či spodním prádle na odiv hledáčku fotoaparátu bez následných retuší. A o to míň jich najdeme v řadách maminek. I to je důvod, proč spoustu žen po porodu překvapí vytahané bříško a velké množství strií. Jednoduše se o tom nemluví. Kvůli tomu vznikl projekt Tělo s příběhem, což je iniciativa žen, které se rozhodly ukazovat svá těla taková, jaká jsou. Žádné přikrášlování, žádné retuše, žádné filtry. Proto můžeme na fotkách vidět spoustu strií, bříšek a jizev. Prostě tak, jak to ve skutečnosti je.

„Už v těhotenství se mi objevily strie a po porodu se přidalo ještě hodně vytahané bříško. Byla jsem z toho opravdu smutná. Myslela jsem si, že jsem snad jediná, které se tohle děje, a tak jsem hledala podporu na internetu,“ vypráví svůj příběh zakladatelka projektu Tělo s příběhem Kateřina Kopicová.

Šla s kůží na trh

Český internet Kateřinu ale zklamal. Nenašla žádné místo, kde by se otevřeně mluvilo o tom, jak maminky vnímají své tělo po porodu, a kde by mohly sdílet vlastní příběhy a inspirovat tak ostatní. „Našla jsem zahraniční profily, které se tématu těla po porodu věnují, ale na českém Instagramu to bylo jakoby neexistující téma. Tak jsem se rozhodla, že založím vlastní stránku, kde toto téma otevřeme a budeme podporovat jedna druhou, abychom se my ženy přijaly takové, jaké jsme,“ pokračuje Kateřina, ke které se hned zkraje připojila také fotografka Lucie Paurová a celý projekt teď vedou společně.

Dohromady se svými sledujícími vytvářejí komunitu, ve které je možné otevřeně mluvit o ženských tělech. Sdílet své příběhy a dodávat tak sílu dalším ženám, které nejsou spokojené se svým tělem. Krása se totiž v reálném světě nerovná dokonalosti. A nejdůležitější je cítit se dobře.

„Našim cílem je, aby se každá maminka přijala taková, jaká je. Se všemi těmi striemi, vytahaným bříškem, jizvami. Chceme, aby věděly, že je to normální a že v tom nejsou samy,“ uzavírá Kateřina. Jak tedy tyto odvážné ženy vypadají? Podívejte se do galerie v úvodu článku. Projekt Tělo s příběhem můžete sledovat na Instagramu @telospribehem.