Ženy a jejich tajemství: Kdy je lepší držet muže v nevědomosti?

Proč? Protože chlapi nemusí vědět úplně všechno. Navíc – k čemu jim bude informace, že si holíte kromě podpaží i knírek pod nosem, vytrháváte si chloupky z pihy na bradě nebo jste začala chodit na omlazení pleti? Prostě buďte i nadále krásná partnerka, která má ale nějaké to tajemství. A co je lepší svému muži neříkat?

Ne, ta sukně není nová Nebo cokoli jiného, doplňte si sama. Kalhoty, svetr, halenka, boty, kabelka… My ženy moc dobře víme, proč tuhle malou lež použít. Ve finále – který chlap pozná, že ta sukně je opravdu nová? Vždyť byla jen delší čas schovaná ve skříni a právě včera jsem ji vytáhla. Jak moc se před druhým přetvařovat? Podívejte se na video:

Bylo to ve výprodeji / v akci Ptá se vás manžel, kde jste zase nakoupila ty věci, které nepotřebujete, ale které určitě stály majlant? Na to mu prostě řekněte, že se pořádně plete. Vy jste „to" koupila ve slevě, takže „to" bylo celkem zadarmo. Že to stálo skoro tisícovku, to přece nemusí vědět, že?

Já ti to nevyhodila / ani jsem se toho nedotkla Zatloukat, zatloukat, zatloukat! Pokud jste dělala debordelizaci skříně a našla tam partnerovy sto let staré děravé svetry a nemoderní trička, pravděpodobně jste je rychlostí blesku vyhodila do popelnice. No, a jestli se po nich váš muž shání, není lepší odpověď než právě zatloukání. Miláčku, ani jsem se toho nedotkla, natož abych to někam vyhazovala.

Ne, na botox nechodím Jestli vám je přes čtyřicet, možná vás napadlo, že byste trošku pomohla přírodě a nechala si jednou začas píchnout do vrásek mezi obočím aspoň kapku botoxu. Proč ne, když se to nepřežene a nebude z vás nepohyblivá maska, klidně si tuhle omlazující recepturu dopřejte. Ovšem proč to říkat partnerovi, ať se i nadále domnívá, že umíte stárnout s grácií.

Stahovací prádlo opravdu nenosím Proč zejména v prvních fázích zamilovanosti a chození musíte prozrazovat naprosto vše? Každý má právo na malá tajemství. A stahovací prádlo k nim patří. Takové zpevňující kalhotky jsou dokonalost sama, hlavně když máte nějaký ten faldík v oblasti bříška navíc. Ve tmě není nic vidět, takže šup, zhasnout a pak teprve svléknout kalhoty i prádlo. Však on nic nezjistí, zvláště v intimních chvilkách.