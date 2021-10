Ženy, které na podzim našly životní lásku. Tady jsou jejich příběhy

Většina z nás spolu s padajícím listím a zkracujícími se dny upadá do depresí a melancholických nálad, jsou však ženy, které si podzimní období nemohou vynachválit. Právě na podzim totiž potkaly svoji lásku, a tak tuto roční dobu milují!

ŽANETA: Setkání ve sklípku Byla jsem čerstvě po rozchodu s dlouholetou známostí, už týdny jsem seděla zavřená doma a moji kamarádi nevěděli, jak mě rozveselit. Není divu, nechtělo se mi nikam chodit s naší partou, kde byli všichni v páru, a koukat na jejich zamilované obličeje! Nakonec na mě ale přátelé vymysleli plán, ze kterého se nedalo vykroutit. Uspořádali hromadný výlet na Moravu do vinných sklepů, kterého jsem se povinně musela zúčastnit, a do toho si zahráli na dohazovače. Vzali s sebou totiž jednoho singl kamaráda, kterého jsem neznala, a snažili se nás dát dohromady. Ze začátku jsem se bránila a nápadníka ostentativně ignorovala, víno ale nakonec udělalo svoje, v pozdějších hodinách jsme se začali bavit a já musela uznat, že mí kamarádi mě znají velmi dobře. S Pavlem jsme spolu totiž dodnes a já si nemohla přát lepšího parťáka do života!

SYLVA: Láska mezi spadaným listím Je to už hodně dávno, když jsem ještě byla mladá. Vyrazily jsme si tehdy s kamarádkami do přírody na výlet. Byl krásný slunečný den a všude bylo plno barevného spadaného listí. Pobíhaly jsme mezi stromy jako malé děti, házely po sobě pestrobarevné listy a smály se na celé kolo. V jednu chvíli mě oslovil fotograf, který nedaleko od nás fotil krásnou podzimní přírodu. Prý fotí pro jeden časopis, potřebuje modelku a já se mu na fotku dokonale hodím! Proč ne? Řekla jsem si, aspoň budu na tento den mít památku! Párkrát jsem mu zapózovala a nakonec jsme si vyměnili telefonní čísla, aby mi mohl jako poděkování předat vyvolané fotky. Z předání bylo pozvání na večeři a zmíněné snímky zdobí zeď našeho obýváku už dlouhých třicet let!

EVA: Pouštění draků Bylo to už dva roky, co jsem byla rozvedená, a na nový vztah jsem ani nepomyslela. Veškerý volný čas jsem totiž věnovala svým dvěma dětem, které vyžadovaly veškerou moji pozornost. Ten rok byl zrovna krásný podzim, a tak jsme jedno víkendové odpoledne vyrazili za město pouštět draky. Nebyli jsme jediní, koho to napadlo, na louce bylo hned několik rodičů se svými potomky. Chvíli nám trvalo, než jsme našeho draka dostali do vzduchu, ale nakonec se to přece jen podařilo. Děti se ale bohužel neradovaly dlouho, protože se náš drak zamotal do provazu jiného a oba se poroučeli k zemi. Když jsem doběhla na místo pádu, setkala jsem se tam s tatínkem jiných dvou dětí. Při pohledu na něj ve mně zatrnulo, bylo to jako láska na první pohled. Začali jsme se spolu bavit, i naše děti našly okamžitě společnou řeč. S pouštěním draků byl konec, zašli jsme do kavárny na kávu a kakao a rozhodně to nebylo naposledy. Od té doby chodíme pouštět draky všichni společně.

TEREZA: Štěstí v bramborových řádcích Rok co rok jezdím s rodiči na samosběr brambor. Ne, že by mě to nějak bavilo, ale stala se z toho už tradice a také čím jsou rodiče starší, tím méně jsou v kondici a já jim ráda pomůžu. Předloni jsme vyrazili znovu. Už jsme sbírali nějakou chvíli, když jsme vedle nás zaregistrovali rodinu, s nimiž byl syn zhruba mého věku. Byli nám povědomí, a tak jsme se po chvíli dali do řeči. Nakonec z hovoru vyplynulo, že to jsou naši bývalí sousedi, kteří u nás v ulici žili před pětadvaceti lety a jejich syn Tomáš byl moje první školková láska. Jeho rodina se tehdy odstěhovala na druhý konec města a my už jsme se nikdy neviděli, až teď. A co víc, od té doby potvrzujeme rčení, že stará láska prostě nerezaví!