Ženy nám svěřily své prázdninové zážitky: Jaká nečekaná setkání jim přinesla romantiku?

Pokračování 3 / 4

Markéta (47): Přeskočila jiskra, ale každý jsme šli svou cestou

Letos jsem si dopřála sólo dovolenou u moře, což pro mě vždycky znamená únik od všedních starostí a možnost skutečně vypnout. Během jednoho slunečného odpoledne jsem se vracela z pláže a čekala na autobus, když si ke mně přisedl muž přibližně mého věku. Začali jsme si povídat o počasí, o tom, odkud jsme, a jak si užíváme dovolenou. Bylo to takové to klasické konverzační klišé, ale najednou jsem pocítila něco zvláštního – mezi námi přeskočila jiskra.

Během následujících dní jsme se začali vídat pravidelněji. Chodili jsme na večeře, kde jsme sledovali západy slunce, a procházeli se po pláži. Vzpomínám si na jednu noc, kdy jsme seděli na pláži až do rána a povídali si o našich životech, snech a přáních. Bylo to jako sen – všechno bylo dokonalé, ale oba jsme věděli, že po dovolené se každý vrátíme do svého života. Přestože jsme si slíbili, že zůstaneme v kontaktu, nechtěli jsme se připoutat k něčemu, co by nám jen ztížilo návrat do reality. Naše cesty se tedy rozešly, ale vzpomínky na tyto chvíle si budu nosit v srdci navždy.