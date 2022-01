Ženy ohrožuje vysoký krevní tlak stejně jako muže. Pozor v těhotenství či menopauze

Když nás nechrání hormony

Optimální krevní tlak by se měl pohybovat kolem hodnoty 120/80, hodnota, která je považována za hraniční, je 140/90. Jakmile ji tlak překročí, mluvíme o vysokém tlaku neboli hypertenzi. Tou trpí podle odhadů 35 procent lidí mezi 25 a 65 lety, od 55 do 64 let jde o 72 procent mužů a 65 procent žen.

Hypertenze je často považovaná za „mužský zdravotní problém“, ale je to jen mýtus. Pro muže existuje vyšší riziko vysokého krevního tlaku do 45 let, kolem 50. roku života se rizika pro obě pohlaví vyrovnávají a po nástupu menopauzy čelí ženy ve skutečnosti dokonce vyššímu riziku hypertenze než muži, protože je přestanou chránit hormony.

