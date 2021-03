Ženy podle měsíce narození. Co všechno prozradí o vaší osobnosti?

Postavení planet a hvězd může odhalit spoustu zajímavých informací o vaší životní cestě: o lásce, rodině, zdraví i kariéře. Věděli jste, že určité osobnostní rysy bývají spojeny s měsícem narození? Lidé narození v lednu a únoru bývají kreativnější a mají taky vyšší riziko schizofrenie než lidé narození v jiném ročním období. A lidé narození v lichých měsících bývají větší extroverti než ti, kteří se narodili v sudých měsících. Zkuste využít naplno svoje silné stránky a rozvíjejte je tak, aby vám byly ku prospěchu.

Leden Jste rozená vůdkyně s mírumilovným chováním. Jste také odhodlaná a máte bystré myšlení, které vám pomáhá přijímat v životě správná rozhodnutí. Bez ohledu na to, jak obtížný je před vámi úkol, nikdy se nevzdáte. Jste nezávislá a odvážná, přesto v sobě máte dostatek empatie, abyste porozuměla lidem, kteří jsou kolem vás. Porozumění druhým vám pomůže vyniknout a uspět i v pracovním životě. Jak probíhá spontánní porod? Mrkněte na video: NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Únor Jste kreativní a temperamentní. Vždy se snažíte pomocí své kreativity vylepšit, cokoli právě děláte. Díky své svobodomyslné povaze se nebojíte prozkoumávat nová místa, která vám dodají pocit svobody a volnosti. Jste také poměrně citlivá žena, pokud jde o vztahy, a víte, jak být věrnou v jakémkoli svazku. Tato vaše velkorysá povahová vlastnost z vás dělá oblíbenou osobu, se kterou se všichni rádi potkávají. Jak posílit imunitní systém podle horoskopu? Kdo by měl cvičit, kdo víc spát? Právě teď je dobrá imunita doslova nezbytná. Existuje spousta…

Březen Jste plachá a hluboce milujete své blízké. Nepotřebujete se ale jinak k lidem moc přibližovat. Navzdory tomu, že se spíše vyhýbáte společenským kontaktům, máte dost přátel, kterým ráda pomůžete, kdykoli to potřebují. Ve skutečnosti jste ta, která dobře ví, proč je nutné vážit si vztahů a jak udržovat jejich hodnotu. Někdy působíte zasněným dojmem, ale vaše snění vám pomáhá najít správnou cestu a dosáhnout nejvyšších úspěchů v kariéře. Čím štveme kolegy v práci? Každé znamení způsobuje jiné konflikty. Poznáváte se? Každý, kdo pracuje v kolektivu, se občas dostane do nějakého sporu.…

Duben Jste chytrá a ve vaší krvi je spousta diplomacie. Jste také velmi vstřícná a otevřená, díky čemuž máte hodně přátel. Ráda se s nimi setkáváte, kdykoli máte volno, a neexistuje místo, které byste nerada navštívila. Díky své diplomatické povaze se vám daří skvěle vyhýbat konfliktům a hádkám, a stále tak můžete šplhat po kariérním žebříčku nahoru. Zlozvyky podle hvězd: Štíři jsou roztržití, Býci si koušou nehty Kozorozi ulítávají na nakupování, Vodnáři zase rádi experimentují a…

Květen Jste žena s velmi silným sociálním cítěním a milujete aktivní společenský život. Neobejdete se bez komunikace s druhými lidmi a doslova to vyhledáváte. Míváte ale výkyvy nálad, které mohou vztahy mezi lidmi občas narušit. Ráda také cestujete a milujete kulturu. Nikdy si nenecháte ujít nabídku na výlet nebo dovolenou, pokud se naskytne skvělá příležitost. Mayský horoskop na rok 2021: K jakému znamení patříte a co vás čeká? Pokud se zajímáte o astrologii, pak určitě znáte klasický západní…

Červen Jste bystrá a sebevědomá. Máte hluboké znalosti a silnou intuici, díky tomu jste hodně napřed. To vám pomáhá předvídat překážky, které se vám mohou postavit do cesty. Dokážete také skvěle analyzovat situaci a vyhnout se všemu, co by vás brzdilo. To vám samozřejmě umožní dosáhnout v životě velkých věcí. Jak se zamilovávají ženy podle znamení? Takhle odhalíte, co na nás platí 2 Kdo se zamiluje na první pohled a kdo potřebuje delší čas? Každá žena…

Červenec Jste emotivní a máte dobrý smysl pro humor. Jako emocionální člověk si vážíte každého vztahu. Dobrodružná jiskra, která ve vašem srdci dříme, způsobuje, že jste ochotná kdykoli vyzkoušet nové a šílené věci. I když jste vtipná, jste taky pokorná, proto k vám lidé vzhlížejí a mají vás rádi. Milenky podle horoskopu: Vodnářky experimentují, Váhy jsou nejisté 1 Hvězdy mohou ovlivnit nejen povahu, ale i temperament a sexuální…

Srpen Jste praktická a velmi nebojácná. Jste žena, která se vždy řídí rutinou, protože k úspěchu podle vás vede disciplína. Díky vaší poctivosti a kreativitě lidé vyhledávají vaši pomoc, protože vědí, že byste je nikdy nezradila. Navíc jste pro ně velmi inspirativní. A nejlepší věc na vás je vaše nebojácnost a pozitivní přístup, které jsou hluboko ve vás silně zakořeněné. Nikdo vás nemůže zastavit, a to ani tehdy, když kráčíte po obtížné cestě. Pro vás je taková cesta vždy správná. Které dvojice zvěrokruhu mají nejbolestivější rozchod? Jsou to tyhle! Existují dvojice, které jsou předurčeny k slzám a které mají největší…

Září Jste laskavá a přímá. Jako žena jste jednou z nejslibnějších partnerek právě díky své laskavé povaze. Je to váš rys, díky kterému každého zaujmete. Zároveň nejste komplikovaná a rozumíte si s přírodou. To je na vás chvályhodné a vede to také k tomu, že vás lidé považují za osoby, které zaslouží obdiv a úctu. 6 nejzáhadnějších znamení zvěrokruhu, která často nechápeme: Patříte k nim? Někteří lidé působí tajuplně, v některých situacích se chovají…

Říjen Jste disciplinovaná, ale zároveň dobrodružná. Nic pro vás není důležitějšího než udržovat vyvážený život. Harmonie je to, po čem toužíte celý život a o co usilujete. A protože se vždy snažíte dosáhnout rovnováhy, je pro vás stejně důležitý každý člověk i úkol, které jsou součástí vašeho života. Přestože jste disciplinovaná žena, ráda objevujete nové dimenze, a to je možná taky důvod, proč si občas nenecháte ujít dobrodružné výzvy. Orgasmus podle horoskopu: Panny jsou tiché, orgasmus Štírů je jak tornádo 2 Každá prožíváme sex a orgasmus jinak. Neexistuje jeden učebnicový…

Listopad Jste sebevědomá a okouzlující. Žena, která ví, kdy dělat kompromisy pro to, aby se zlepšily vztahy s blízkými lidmi. Díky této schopnosti jste v očích ostatních velmi okouzlující. To, že umíte dělat kompromisy, ale neznamená, že byste ztrácela svou individualitu. I nadále toužíte hledat nové a neznámé věci, které vás posunou výš. To z vás dělá mimo jiné výborného zaměstnance ve vašem oboru a pomáhá vám to změnit budoucnost k lepšímu. Jaká kočka se k vám hodí podle znamení? K Váhám Tuxedo, k Panně Sphynx 14 O kočkách někdo říká, že jsou falešné, ale ti, kteří je mají, vědí,…