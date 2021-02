Ženy přiznaly: Byly jsme nevěrné a nelitujeme toho! Jak je to možné?

Vyrazila jsem s kamarádkou na hory, kde jsme se seznámily s dvěma sympatickými lyžaři, shodou okolností z našeho města. S jedním z nich jsem si vyloženě padla do oka a na konci pobytu bylo jasné, že se uvidíme i po návratu domů. A také, že ano. Hned první naše setkání skončilo vášnivým milováním, jaké jsem do té doby nezažila. A takové zažívám dodnes! S tímto lyžařem šlo totiž o osudovou lásku, ne o jednorázový sex. Bývalému partnerovi jsem tehdy asi ublížila, já však nelituji a jsem vděčná za každý den po boku mého skvělého muže!

Nevěrná jsem byla jen jednou, kdysi dávno před lety, zato to ale znamenalo zásadní zlom v mém životě. Měla jsem tehdy dlouhodobý vztah, ve kterém jsem byla celkem vzato spokojená. Můj tehdejší partner byl hodný, zodpovědný, hezký a měl slušnou práci. Byl to ale suchar a od začátku našeho vztahu mi chyběla vášeň. Proto když tehdy odjel na tříměsíční pracovní pobyt do zahraničí, neudržela jsem se.

Před pár lety to u nás doma vypadalo na rozvod. Přišla jsem totiž svému manželovi na nevěru a nebyla jsem schopná mu to odpustit. Nechtěla jsem ale jen tak zničit naši rodinu a vše, co jsme spolu vybudovali, takže jsme dokonce chodili do manželské poradny, k ničemu to ale nevedlo, prostě jsem to nedokázala překonat. Nakonec nám náš poradce doporučil dát si od sebe na několik týdnů pauzu a zjistit, jestli si chybíme.

TEREZA: Nevěrou k lepšímu sexu

Se svým prvním klukem jsem chodila deset let, už od svých patnácti. Všichni kolem nás předpokládali, že se jednou vezmeme a založíme rodinu, a já jsem si to vlastně myslela taky. Spát jsme spolu začali, když mi bylo sedmnáct, a tehdy mě sex příliš nenadchnul. Říkala jsem si, že časem se to zlepší, ale bylo to spíš naopak. Střídali jsme dvě, tři polohy, předehra byla téměř nulová, nějaké experimentování a zkoušení nových věcí se nás netýkalo. Byla jsem holka z vesnice, doma mi toho o sexu moc neřekli, kamarádky ho také příliš nerozebíraly, takže jsem si myslela, že je to tak v pořádku.

Až na vysoké škole jsem začala zjišťovat, jak se věci mají, a snažila jsem se svého chlapce přesvědčit k vyzkoušení nových věcí, ale marně. Na jednom vysokoškolském večírku jsem to přehnala s alkoholem a skončila jsem v posteli s jedním fešným sousedem z koleje. Byl starší a také mnohem zkušenější a to, co mi v posteli předvedl, mi změnilo život. Sice to mezi námi byla záležitost jen jedné noci, od té doby jsem ale věděla, že sex může být skvělým zážitkem a že nechci být s někým, kdo mi to potěšení odmítá poskytnout. S přítelem jsem se rozešla, začala jsem si užívat a nyní jsem se současným manželem spokojená po všech stránkách.