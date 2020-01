Ženy přiznaly: Chtěly jsme si splnit sexuální fantazii a byl z toho trapas

Také máte ve skrytu duše svoje tajné erotické touhy, které byste ráda někdy uskutečnila? Nebo už se vám to povedlo? A jak to dopadlo? Ne vždy musí realita odpovídat představám a občas může být z erotických fantazií akorát tak pěkný trapas!

ŽANETA: Při sexu nás sledovali cizí muži Vždycky jsem si chtěla vyzkoušet roli nezbedné sekretářky, a tak když manžel dostal před pár lety skvělou práci v nadnárodní korporaci, věděla jsem, že si sen brzy splním. Měl totiž svoji vlastní kancelář s obrovským stolem, který vyloženě sváděl k hříchu. Jednoho dne, když jsem věděla, že zůstane v práci dlouho do večera, jsem si oblékla sexy prádlo s podvazky, přehodila přes něj dlouhý kabát, obula podpatky a vyrazila jsem překvapit manžela. Byla jsem docela nervózní, protože nic takového jsem nikdy předtím neudělala, ale manžel byl nadšený a moji představu do puntíku splnil. Až když bylo po všem, zjistila jsem, že nás v protějším okně sleduje parta mladíků, kteří naše rozsvícené okno měli ve tmě jak na talíři!

ROMANA: Při striptýzu jsem si zlomila ruku Můj partner vždycky toužil po tom, abych mu předvedla striptýz, ale já jsem se hrozně styděla. Když jsem ale před několika lety začala cvičit a moje postava vypadala opravdu k světu, rozhodla jsem se, že mu jeho přání splním. Měl zrovna narozeniny, takže jsem ho vzala na dobrou večeři, kde jsme si dali i víno na kuráž. Po příchodu domů jsem ho posadila na postel, pustila sexy hudbu a začala jsem se před ním svůdně vlnit. Partner na posteli poskakoval nadšením, což mi dodávalo odvahu se ještě víc odvázat. Nakonec jsem se do erotického tance vžila natolik, že jsem se při svlékání punčoch zamotala, zakopla a upadla. A aby toho nebylo málo, zlomila jsem si ruku v zápěstí! Okamžitě bylo po erotické atmosféře a místo do postele jsme jeli na pohotovost. Partner ale i tak ocenil moji snahu a celou dobu rekonvalescence se o mě ukázkově staral!

RADKA: Vypadli jsme z kabinky S mým bývalým partnerem jsme v sexu vyváděli všechno možné i nemožné a nic pro nás nebylo překážkou. Zkoušeli jsme sex na nejrůznějších místech, ale pořád nám chyběly nějaké veřejné záchodky. Jednou jsme spolu šli na koncert do klubu, kde to na nás přišlo a zatoužili jsme jeden po druhém. Vplížili jsme se proto na dámské záchodky a zavřeli jsme se v kabince, kde jsme se oddávali jeden druhému. Pohodlné to „na stojáka" příliš nebylo, ale vzrušení z prozrazení udělalo svoje. Byli jsme zrovna v nejlepším, když se přítel trochu víc opřel o dveře, které jsme předtím zapomněli zamknout, a tak jsme jimi propadli z kabinky až na podlahu! Jelikož koncert už mezitím skončil, před záchody se utvořila dlouhá fronta, takže se naše faux pas neobešlo bez obecenstva, které nám nadšeně zatleskalo. Utíkali jsme odtamtud, jak kdyby tam hořelo!

ZUZANA: Načapala nás policie Mým velkým cestovatelským snem bylo vždycky Thajsko, kam jsem se chtěla podívat s někým, koho budu opravdu milovat, a představovala jsem si, jak si v noci užíváme na krásné pláži. Když jsme měli s mým manželem svatbu, připravil mi to nejúžasnější překvapení. Na svatební cestu jsme totiž letěli do Thajska! A to rovnou ze svatebního mejdanu, takže jsme si svatební noc šetřili až přímo do ráje. Na místo jsme se dostali navečer, ubytovali jsme se, dali jsme si výbornou večeři a vyrazili na procházku. Manžel o mém snu věděl a mně bylo jasné, že mi ho chce splnit. Konečně jsme našli opuštěnou krásnou pláž a začali jsme si užívat jeden druhého. Jenže když už jsme se blížili k vyvrcholení, najednou se na pláži objevila policie! Krve by se v nás nedořezal, protože pánové nevypadali moc přátelsky… Ale nakonec se nad námi slitovali, když jsme jim vysvětlili situaci a prosili je o pochopení. V závěru jsme se tomu všichni zasmáli a oni nás nechali jít. Naše první manželské milování jsme nakonec dokončili v soukromí našeho krásného pokoje.