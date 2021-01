Ženy přiznaly: Co potají děláme ve chvílích, když se nikdo nedívá?

Navenek se všechny snažíme zachovat dekórum, ale když jsme samy ...děláme různé věci, jen o nich nemluvíme. Podívaly jsme se do soukromí několika žen, které nejsou neustále obklopeny lidmi, ale kterým se čas od času poštěstí mít jen chvilku samy pro sebe. Co v tento moment dělají?

Karolína (56): Piju a kouřím v posteli Zakládám si na tom, jak vypadám. Nikdy nevycházím z domu nenalíčená, vždycky nosím stylové oblečení a podle toho se i chovám. Málokoho by napadlo, že potřebuju čas od času svou masku dokonalosti zbourat, alespoň sama před sebou. Jak to vypadá? Občas si udělám postelový den, kdy si do peřin nanosím jídlo, lahev vína a cigarety. A ano, jím chlebíčky rovnou z papíru, piju červené z lahve a na nočním stolku mám popelník. Takový úlet mi ale stačí jednou za půl roku. Pak vyvětrám, vygruntuju, převléknu peřiny a do práce si na oběd do krabičky udělám zeleninový salát.

Helena (45): Chodím nahá Několik let žiju sama. S manželem jsem se rozvedla a jediná dcera studuje vysokou školu, takže jezdí jen na víkendy. Když doma strávila skoro tříměsíční prázdniny, nemohla jsem se dočkat, až zase odjede na kolej. Ne že bychom spolu nevycházely. Naopak, vždycky se mi po ní stýská, je to úžasná holka, ale nemohla jsem se dočkat soukromí, na které jsem dost zvyklá. Jen co za ní zaklaply dveře, sundala jsem všechno oblečení, které jsem měla na sobě. Konečně nahá. Konečně uvolněná. Mimochodem, v Evině rouše i spím, vařím a uklízím. Jen při smažení na nahé tělo navlékám zástěru, abych nebyla poprskaná od oleje.

Dana (39): Zpívám a tancuju Když si děti v pokoji pouštějí nahlas hudbu, chodím je okřikovat, ať ji ztlumí. V plném bytě rachot opravdu nesnáším. Sotva ale celá má rodina vytáhne paty z domu, jsem horší než puberťáci. Kolečko volume otočím doprava – a už se svíjím. Nejenže zpívám nahlas, ale tančím u úklidu a občas se při tom pozoruju před zrcadlem. A ještě jednu věc. Když najdu něco, co připomíná tvarem mikrofon – jako holka jsem používala švihadlo, dnes si vystačím s okurkou, ale i se smotanými ponožkami – hraju si na zpěvačku. Může to znít potrhle, ale nabije mě to tak, že jsem schopná další týdny fungovat jako vzorná máma i manželka. Nikdo nemusí vědět, že jsem zároveň tak trochu malá holka.

Martina (57): Mluvím nahlas Můj muž odjíždí jednou za půl roku s kamarády na rybářský víkend a já si samotu užívám naplno. Dělám vlastně všechno, jako když jsme spolu, až na jednu věc. Povídám si sama se sebou. Sice jsem kdysi slyšela, že je to projev šílenství, ale já prostě asi potřebuju komunikovat. Ze začátku jsem radila postavám v televizi. „Kašli na ni, stejně je ti nevěrná." „Přece si nevezmeš takového grázla!" Časem jsem komunikaci s herci opustila a mluvím už jen sama se sebou. Nejpodivnější na tom je, že se chválím a povzbuzuju, jako bych mluvila se svým mladším já. „Martinko, tohle se ti fakt povedlo. Tak nadýchané buchty, to se jen tak nevidí." „Zlato, tobě to dneska sluší. Ty snad vůbec nestárneš." „Přestaň se trápit nesmysly. Na to už jsi dost velká holka." Pokecám si, povzbudím se a jsem spokojená.

Alice (27): Šmíruju ex Nejsem na to pyšná a nedělám to každý den, ale když na mě padne smutek, otevřu si počítač a projedu sociální sítě svému ex i jeho současné partnerce. Někdy mám vztek, jindy chuť s ním zacloumat a křičet, že takhle měl přece mluvit o mně, že je to nevděčný parchant. A ona? V mých očích je to nafoukaná husa, která si zaslouží jen to nejhorší. Trapné, co? Vlastně ani nevím, kde se to ve mně bere, ale nakonec se mi vždycky uleví. Naštěstí se držím a nikomu nic nepíšu. Nikdy. Nerada bych se za sebe druhý den styděla.