Ženy přiznaly: Divné výmluvy, které jsme použily, abychom se vyhnuly sexu

Část 1 / 5



KAMILA (39): Sváděla jsem to na menstruaci Před časem jsem měla nějaké podivné období, kdy jsem vůbec neměla chuť na sex. Asi hodně stresu v práci a únava, prostě se mi v ložnici nechtělo nic, ačkoliv normálně máme s partnerem celkem akční sexuální život. Samozřejmě on toužil po svém přídělu a já už nevěděla, na co se vymlouvat. Zabralo akorát to, že mám menstruaci. Co jsem ale nečekala, bylo, že mi to baštil celé tři týdny! Za tu dobu jsem se naštěstí stihla dát dohromady a chuť na sex se mi vrátila, takže dodnes nic netuší! Kde se pomilovat v létě? Užijte si horké chvilky v lese, v parku nebo na loďce

Pokračování 2 / 5 TEREZA (44): Využila jsem dítě Svého manžela miluju a manželství nám klape skvěle, akorát on má prostě větší sexuální apetit než já. Občas se přemůžu, ale občas prostě není síla a nemyslím si, že je moje povinnost lámat to přes koleno. Manžela je mi ale líto a nechci mu říkat, že na něj zrovna nemám chuť, a tak občas hledám různé výmluvy. Ta poslední se mi moc nepovedla. Přemluvila jsem totiž vlastní dítě, aby tatínkovi řeklo, že ho bolí bříško, a tak jsme místo milování trávili večer u jeho postýlky. Stydím se za to, ale zpátky už to bohužel nevezmu. Kdy je super mít sex? Víme o 5 příležitostech, které nesmíte promarnit!

Pokračování 3 / 5 PETRA (37): Vadily mi chlupy na hrudi Není to tak dávno, co jsem byla docela dlouho nemocná a když jsem se konečně uzdravila, čekal mě pěkný stres v práci. Můj muž trpělivě čekal celou dobu mého léčení, ale jakmile jsem nastoupila zpět do práce, bral to jako znamení, že konečně můžeme mít i sex. Já jsem ale pod návalem povinností neměla ani pomyšlení na nějaké hrátky a nakonec jsem na něj v afektu vykřikla, že mi vadí jeho chlupy na hrudi, proto s ním nechci spát. Nevím, proč jsem vlastně řekla zrovna tohle, protože to nebyla pravda, nicméně mě druhý den čekal šok. Martin totiž večer přišel do ložnice s hladce oholenou hrudí! Nejdřív jsem se musela smát, ale nakonec mi vlastně přišlo sexy, jak moc po mně touží a co je ochoten pro to udělat. Úplně mě tím dostal a já po něm strašně zatoužila. Od té doby už jsem žádné výmluvy hledat nemusela! Naučte se Kegelovy cviky: Toto posilování vám zajistí lepší sex

Pokračování 4 / 5 ZUZKA (42): Udělala jsem žárlivou scénu Je to pár let, co jsem měla tajnou aférku. Do svého milence jsem byla zblázněná až po uši, nechtěla jsem ale rozbít rodinu a rozejít se s manželem, kterého jsem stále měla ráda. Jenže spát jsem tehdy mohla jen s mým milencem a z pomyšlení na manželský sex se mi dělalo nevolno. Nakonec i ve strachu z prozrazení jsem při jednom manželově škemrání situaci obrátila proti němu a řekla jsem mu, že nemám chuť na sex s ním, protože si myslím, že má milenku. Zabralo to několik týdnů, než mě “přesvědčil”, že to tak není. Já jsem mezitím chytla rozum do hrsti, s milencem se rozešla a teď se snažím zachránit manželství. Ženy přiznaly: Kde jsme si nejvíc užily sex v létě?

Pokračování 5 / 5 JANA (46): Řekla jsem mu, že páchne Nevím, jak to můj manžel dělá, ale má nadání na to chtít po mně sex vždycky, když absolutně nemám chuť. Občas se trefí a je to super, ale jindy se mi prostě nechce. Nedávno loudil velmi intenzivně a nedal se odradit. Nakonec jsem mu řekla, že je strašně cítit potem – horké počasí mi hrálo do noty – a ať si dá sprchu, nebo může zapomenout na cokoliv. Manžel upaloval do sprchy, a když se vrátil, předstírala jsem, že spím. A spala jsem opravdu velmi tvrdě! Sex nad 60 není tabu: Zlepšuje paměť a prohlubuje intimitu