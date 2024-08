Ženy přiznaly: Jak jsme našly toho pravého

Není nic hezčího, než když ve svém životě potkáte člověka, který vám je souzen, a vaše láska trvá celý život. Několik žen nám prozradilo, jak to probíhalo, když se potkaly s mužem, který se pro ně stal tím pravým.



Část 1 / 5



Petra (37): Byl to můj učitel Vždycky, když někomu vyprávím, jak jsme se s manželem potkali, vidím vyděšený výraz. Vztah žačka – učitel asi lidi dost pohoršuje. U nás to ale bylo trochu jinak. Milana jsem poznala na vysoké škole, kde on jako doktorand učil a já jsem u něj měla přednášky. Byl o sedm let starší a mně se hrozně líbil, takže jsem se samozřejmě strašně snažila, abych ho zaujala. Nakonec mi říkal, že jsem to nemusela tak přehánět, prý jsem se mu také líbila hned první den. Když skončil semestr, pozval mě na zmrzlinu a tím mě dostal úplně, protože zmrzlina je moje vášeň. Začali jsme spolu chodit a dnes už si na zmrzlině pochutnáváme i s našimi dětmi.

Pokračování 2 / 5 Leona (47): Poslala jsem mu vzkaz Měla jsem za sebou příšerný rozvod s ještě příšernějším manželem a potřebovala jsem se z toho oklepat. Nakonec jsem přijala pozvání na návštěvu od blízké kamarádky, která se před lety odstěhovala do Itálie a otevřela si tam u pláže restauraci. Bylo to tam skvělé, jen Italové se mi nelíbili, i když do mě kamarádka hučela, že bych si měla užít, ať se mi lépe zapomíná. Jednoho dne jsem seděla v její restauraci na venkovním baru, když šel kolem muž, ze kterého se mi podlomila kolena. Vypadal sice jako Ital, ale moc se mi líbil. Usmál se na mě a šel dál a já zalitovala, že už ho nikdy neuvidím. Asi za půl hodiny se ale vrátil, sedl si také na bar a dal si kávu. Nakonec jsem mu s kamarádčinou pomocí nakreslila vzkaz, kde jsem ho zvala na večer na drink do baru, a když platil, kamarádka mu ho předala. Přišel hned za mnou, poděkoval za pozvání a večer opravdu dorazil. Hned jsme si padli do noty a já s ním strávila zbytek dovolené. Následující rok jsme zůstali v přátelském kontaktu a když jsem tam další léto přijela, vyznal mi lásku. Od té doby jsme spolu a já jsem nejšťastnější. Jo a nebyl to Ital, ale Belgičan žijící v Itálii!

Pokračování 3 / 5 Zuzana (41): Dělali jsme spolu rozhovor Před lety jsem nějakou dobu pracovala jako novinářka. Tehdy nám v časopise vypadl jeden rozhovor a šéfredaktorka mě narychlo vyslala na interview s jedním začínajícím umělcem. Vůbec se mi tehdy nechtělo, ale nemohla jsem to odmítnout. Když jsme se ale setkali a já se podívala do jeho modrých očí, věděla jsem, že jsem ztracená. Filip si na mě vzal číslo a pak mě pořád zval na různé akce a já stále odmítala. Nakonec se dal dohromady s jinou. Když jsem se ale nečekaně objevila na jeho koncertě, jeho vztah vzal rychle za své. Od prvního dne jsme měli vztah plný vášně, lásky, ale také hádek. Bylo to velmi vysilující, až jsem si řekla dost. Teď vedu klidný život se svým manželem a dcerou, ale vím, že ten pravý byl a vždy bude Filip. Prostě nám jen osud nepřál.

Pokračování 4 / 5 Martina (49): Svedla nás dohromady kamarádka Tomáše jsem poznala na služební cestě. Byl mi sympatický, ale měla jsem tehdy partnera, takže jsem ho neřešila. O rok později jsme se prostřednictvím naší kamarádky potkali na jednom festivalu. Já byla čerstvě po rozchodu, Tomáš byl sice zadaný, ale to mu nebránilo v tom, aby si se mnou začal románek. Byli jsme dlouholetí milenci, já byla zamilovaná až po uši a co se Tomášovi honilo hlavou tenkrát, to bohužel nevím. Nakonec si svoji přítelkyni vzal a já se po čase také vdala, stýkali jsme se ale pořád. Až před pár lety jsem řekla dost, protože jsem zjistila, že se kvůli němu pořád trápím. Půl roku mu trvalo, než mu došlo, že beze mě nechce žít. Oba jsme se rozvedli a teď konečně prožíváme tu pravou a naplněnou lásku, kterou jsme si dlouhé roky odpírali.

Pokračování 5 / 5 Šárka (39): Byla to středoškolská láska S Danem jsme spolu začali chodit na střední škole. Já byla v prváku a on ve čtvrťáku, takže jsem před spolužačkami byla za hvězdu. Když Dan odmaturoval, rozhodli se s kamarádem, že vyrazí zkusit štěstí do Ameriky; tehdy tam odjíždělo hodně lidí pracovat, vydělat pořádné peníze a navíc se naučit anglicky. Dan se měl za rok vrátit, nakonec tam ale zůstal skoro tři roky. Já jeho odjezd brala jako rozchod a užívala jsem si studentská léta, přesto jsem na něj nikdy nepřestala myslet a každou novou známost jsem s ním porovnávala. Když se po té dlouhé době vrátil, bylo jasné, že to měl celé roky stejně. Jenže na rozdíl ode mě s nikým nic neměl. Začali jsme spolu znovu chodit, byli jsme zamilovaní, jenže kostlivci se pomalu dostávali ze skříně a Dan se během několika let dozvídal, co jsem tu zatím vyváděla. Jednoho dne už to prostě nevydržel a řekl, že takhle už dál nemůže. Hrozně jsem se trápila a několik týdnů jsem probrečela, takže jsem ani nevnímala, co se se mnou děje. A pak jsem najednou zjistila, že jsem těhotná, navíc ve čtvrtém měsíci. Danovi jsem to hned řekla a vrátili jsme se k sobě. I když nám nikdo nevěřil, že to vydrží, všechno jsme si odpustili, máme spolu tři děti, vzali jsme se a jsme spolu šťastní i po osmnácti letech.