Ženy přiznaly: Jak jsme reagovaly, když muž přišel na první rande bez kondomu

MARTINA: Odmítla jsem sex

Byl to první muž od rozvodu s manželem, který mě zaujal. Vídali jsme se několik týdnů a musím říct, že jsem se zamilovala. Když pak došlo k tomu, že jsme spolu měli trávit první noc, velmi jsem se těšila. Jsem stará škola, a tak jsem nechala veškerou organizaci na něm. Šli jsme na romantickou večeři, pak do kina a poté ještě na skleničku. Když jsme dorazili k němu a mělo dojít na sex, zjistila jsem, že nemá kondom. Odmítla jsem s ním proto spát, protože jsem v těchto věcech opatrná, a on se urazil. Nedal si vysvětlit, že se přece nic neděje a romantickou noc si můžeme vynahradit jindy. Pomalu se mi přestal ozývat a nakonec se se mnou rozešel s tím, že jsem moc prudérní.