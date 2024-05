Ženy přiznaly: Jak jsme zjistily, že nám je partner nevěrný

Přijít na nevěru milovanému člověku rozhodně není nic příjemného, ne vždy to ale musí znamenat konec světa. Některý vztah to ustojí, jiný se sice rozpadne, ale partneři nakonec svoje štěstí najdou jinde. Byla jste někdy v podobné situaci?



Část 1 / 5



SANDRA (36): Měl pět milenek! Můj snoubenec odjel měsíc před svatbou s kamarády do Budapešti na rozlučku se svobodou. Měli tam být pět dní a on si doma zapomněl telefon. Nikdy jsem nebyla ten typ ženy, která by partnerovi narušovala soukromí a pátrala po něčem, co vlastně ani vědět nechce. Jenže když mu od rána do večera pípaly zprávy, říkala jsem si, aby někdo nechtěl něco důležitého. Dnes jsem ráda, že jsem to udělala, protože jsem zjistila, že muž, se kterým chci strávit zbytek života, má ne jednu, ne dvě, ale rovnou pět milenek, se kterými udržuje dlouhodobý kontakt! Myslím, že jsem hodně tolerantní a asi bych dokázala přehlédnout nějaký jednorázový úlet, ale tohle bylo i na mě moc. Než se snoubenec vrátil z rozlučky, byla jsem odstěhovaná, svatba zrušená, na půl roku jsem odjela do ciziny, abych se vzpamatovala, a po návratu jsem začala žít nový život. Dnes jsem znovu zasnoubená, s partnerem o všem mluvíme na rovinu a doufám, že to tak zůstane!

Pokračování 2 / 5 LUCIE (45): Naběhl si sám Že má manžel milenku, jsem tušila už celkem dlouho, jen jsem neměla žádný důkaz. Nechtěla jsem se ponižovat a prohledávat mu věci, takže jsem si řekla, že jestli je to pravda, provalí se to dřív nebo později samo a do té doby se nebudu stresovat. A jak jsem čekala, tak se také stalo. Jednoho večera, kdy byl manžel údajně na služební cestě, mi od něj přišla zpráva, kde jakési Klaudii barvitě líčil, co všechno s ní večer bude dělat. Musím říct, že mě sexuální apetit manžela velmi překvapil. Když se vrátil, hned jsem na něj uhodila, ani se nesnažil zapírat. Přiznal se, že se bál o některé praktiky požádat mě, protože bych si jistě myslela, že je divný, a tak hledal vybití jinde. Promluvili jsme si o tom a našli cestu, jak si vyjít vstříc. Od té doby je naše manželství bez mráčku.

Pokračování 3 / 5 RENATA (44): Zkazil mi narozeniny Byl to asi můj nejhorší narozeninový dárek. Zrovna u nás probíhala oslava s rodinou i přáteli, když se manžel zvedl, že si musí jet něco narychlo zařídit do kanceláře. Myslela jsem si, že jde o nějaké narozeninové překvapení, takže jsem moc neprotestovala a těšila jsem se, co to bude. To, co přišlo, bych ale nečekala ani v tom nejošklivějším snu. Asi po půl hodině mi totiž manžel najednou volal. Zvedla jsem telefon a slyšela jsem jen nějaký nezřetelný šum, takže jsem usoudila, že moje číslo nechtěně vytočil v kapse. Pak jsem se ale zaposlouchala a zjistila jsem, že ho poslouchám v přímém přenosu, jak má sex s cizí ženou! Napsala jsem mu jen strohou zprávu, ať se domů nevrací, přátelům jsem řekla, že se zdrží v práci, a druhý den našel svoje věci spakované před bytem. Nechci ho ani vidět!

Pokračování 4 / 5 MONIKA (47): Užíval si se sekretářkou Už několik týdnů řešil manžel v práci nějakou důležitou kauzu a přesčasy byly delší a delší. Jednou, když takhle zavolal, že nemůže dorazit domů na večeři, protože musí v kanceláři něco dodělat, rozhodla jsem se ho překvapit a přinést mu večeři do práce. Když jsem dorazila do budovy, kde má kanceláře jeho firma, recepční mě ochotně pustil dovnitř, nebyla jsem tam ostatně poprvé. Otevřela jsem dveře manželovy kanceláře a obrázek, který se mi naskytl, nemůžu z mysli vymazat dodnes. Můj milující manžel tam měl na stole v parádě svoji pětadvacetiletou sekretářku! Když už klišé, držela jsem se toho a hned na místě jsem ztropila pořádnou scénu. Sekretářku musel manžel okamžitě vyhodit a u mě si to žehlil hodně dlouho, než jsem mu odpustila…

Pokračování 5 / 5 PETRA (41): Nemáme si co vyčítat Co se týče nevěry, nemáme si s partnerem co vyčítat. Teď zpětně se naše historka vlastně jeví jako docela úsměvná a kuriózní. Nikdy jsem nebyla úplně svatá, co se věrnosti týče, a občas jsem si prostě ráda užila. Držela jsem se hesla „Co oči nevidí, to srdce nebolí" a procházelo mi to. Jednoho dne před pár lety musel Tomáš na víkend odjet k rodičům, kteří potřebovali cosi opravit v domě. Děti byly na táboře, a tak jsem mu řekla, že pojedu s kamarádkou na chatu, abych nemusela s ním. Samozřejmě jsem měla v plánu vzít si domů milence, což jsem také udělala. Jenže stejné plány měl i Tomáš se svojí milenkou! Srazili jsme se s nimi v obýváku a byla z toho dost trapná situace. S Tomášem jsme se kvůli tomu asi týden strašně hádali, než jsme došli k závěru, že jsme si oba kvit. Dohodli jsme se na volnějším vztahu kvůli dětem a nad občasnými úlety toho druhého přivíráme oči. Překvapivě to našemu vztahu prospívá.