Ženy přiznaly: Jak nám sex překazili domácí mazlíčci. Stalo se vám to taky?

Linda: Krvelačná fretka

Měl to být náš první sex s novým přítelem. Už tak byla situace plná emocí, však víte, jaké to je, když jste s někým poprvé v intimní situaci. Měl doma fretku, která mohla volně chodit, kde se jí zlíbilo. Když jsme byli v nejlepším, tak fretka vylezla na postel a kousla mě do palce u nohy. Bolelo to jako čert, taky z toho tekla spousta krve. Ten den jsme sex už nedokončili.