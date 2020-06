Ženy přiznaly: Kde jsme si nejvíc užily sex v létě?

Léto je prostě skvělé období. Venku je teplo, všechno kvete, zraje a roste. I touha a chuť na sex. Není proto divu, že nás občas přepadne i mimo ložnici. Tyto ženy se svěřily, kde zažily to nejžhavější letní milování!

Romana (39): Bylo to na cizí zahradě! Před pár lety jsme byli s přítelem na dovolené v rakouských Alpách. Samá turistika, koupání v jezeře a večer dobré jídlo a pití. Jeden den jsme zakotvili v příjemné vesničce, kde to večer žilo, a tak jsme vyrazili na drink. Koktejlů nakonec bylo víc a my jsme se do penzionu vraceli v pořádné náladě. Byl to docela kus cesty a na nás přišla touha, která se nedala odložit. Nevím, koho z nás to napadlo a proč jsme to udělali, ale prostě jsme vlezli cizím lidem na zahradu, kam nebylo zvenčí vidět, a pomilovali se na jejich trávníku. Bylo strašně vzrušující, jak jsme se museli ovládat, aby nás nikdo neslyšel! Užívejte si sex i v horkých dnech: 6 pozic pro milování ve sprše 4 Vedra zachvátila Českou republiku, takže představa fyzického výkonu v…

Petra (38): Dělali jsme to kousek od kláštera Žijeme s partnerem v Praze, kde moc možností užívat si sex v přírodě není. Jednoho krásného letního večera mě ale přítel překvapil, když přišel s nápadem, že si uděláme noční piknik. Vzal deku, víno a skleničky a odvedl mě na louku kousek od Strahovského kláštera. Nejdřív jsme jen popíjeli, povídali si a pozorovali přibývající hvězdy, brzy ale došlo na divoké milování. Snad tehdy nikdo nešel kolem! Chcete vyzkoušet anální sex? Tyto tipy na předehru rozhodně nevynechejte! 1 Některé ženy anální sex milují, jiné se ho bojí a vyhýbají se mu.…

Žaneta (42): Na pláži to bylo super Přiznám se, že na nějaké dovádění na veřejnosti příliš nejsem, protože se bojím, aby nás někdo nenačapal, ale když mě před několika lety manžel přemluvil na dovolené u moře k milování na pláži, nelitovala jsem. Je pravda, že k tomu bylo potřeba pár skleniček vína, ale nakonec jsem si dala říct a našli jsme spolu odlehlé místo s několika lehátky, která posloužila místo postele. Alkohol mě zbavil zábran a já si sex pod noční oblohou a za šumění moře neskutečně užila! Když jsme se pak vraceli na hotel a narazili o kousek dál na jiný milující se pár, se smíchem jsme přemýšleli, zda jsme je inspirovali právě my... Ženská ejakulace neboli mokrý orgasmus: Co to je a jak ho dosáhnout? Mokrý orgasmus je jev, který nedává spát mužům ani ženám. Muži ho u…

Zuzana (37): Vlezli jsme si na posed Loni jsme byli s manželem v lese na houbách a chytla nás příšerná bouřka. Nebylo se moc kam schovat, ale naštěstí jsme si vzpomněli, že jsme šli kolem posedu, takže jsme k němu rychle doběhli. Vyšplhali jsme se nahoru celí udýchaní a mokří, ale šťastně vysmátí. V kombinaci s energií z bouřky, fialovými blesky a hlasitým hromobitím to v nás vyvolalo silnou touhu a už jsme ze sebe rvali oblečení. Bylo to tak strašně silné, vzrušující a elektrizující! Kdo nezažil milování v bouřce, měl by to při nejbližší příležitosti napravit! Jak se váš partner chová po sexu? Tímhle muži dokážou ženy vytočit! Ženy orgasmus nabíjí, ale muži jsou mnohdy vyčerpaní a to, že hned…