Ženy přiznaly: Neuvěřitelné způsoby, jakými jsme dostaly kopačky

MIRKA: Rozešel se se mnou dvakrát

Mého bývalého partnera, pokud ho tedy tak mohu nazývat, jsem poznala přes seznamovací aplikaci. Od prvního rande jsme si skvěle rozuměli, měli jsme stejný smysl pro humor, oba jsme rádi cestovali a bavily nás podobné věci. Několik týdnů jsme se scházeli a všechno vypadalo na dobré cestě, když mi najednou napsal, že nechce žádný vztah a bude lepší to ukončit. Za několik měsíců jsme se náhodou potkali, opět to zajiskřilo, a tak jsme se zas dali dohromady. Jaké bylo překvapení, když mi po několika schůzkách opět napsal, že je konec, protože pro tentokrát už ho nebavily nezávazné vztahy! Brzy jsem se dozvěděla, že má novou partnerku a musela jsem kroutit hlavou nad tím, jak chlapi nedokážou nic říct na rovinu.

RENATA: Opustil mě kvůli těhotné milence

Jeden můj dávný bývalý partner předvedl naprosto ukázkový rozchod jak z filmu. Chodili jsme spolu pět let, když mě v lednu na moje narozeniny požádal o ruku. Myslela jsem, že jsme ten nejšťastnější pár, takže jsem zažila pěkný šok, když mi o pouhý měsíc později, na Valentýna při romantické večeři oznámil, že mě opouští, protože je zamilovaný do jiné ženy, kterou si bude brát, jelikož čekají potomka. Musím říct, že z tohoto rozchodu jsem se dostávala za pomoci psychiatra.

PAVLA: Zmizel ze světa

S mým bývalým jsme spolu sice chodili krátce, ale i tak jsem nechápala jeho chování. Chtěla jsem náš vztah brát pozvolna, ale on byl ten, který chtěl mít vše na vážno. Po třech týdnech mě chtěl představovat rodině, řešil se mnou, kolik chci dětí a kdy se spolu sestěhujeme. Musím říct, že mě to trochu děsilo, tak jsem se ho snažila krotit, ale opouštět jsem ho nechtěla, protože byl jinak fajn. Najednou se mi ale ze dne na den přestal ozývat. Neodpovídal mi na zprávy, nebral telefon a nakonec to zašlo tak daleko, že si mě zablokoval na sociálních sítích. Prostě úplně zmizel ze světa. Až po dlouhé době jsem se dozvěděla, že současně chodil ještě s jednou ženou, kterou uháněl podobným způsobem. Ta mu na to ale skočila a do roka měli rodinu. Co tak občas slyším, nemá to s ním jednoduché, takže asi můžu být ráda, že to takhle dopadlo.

LUCIE: Vyhodil mě z práce

Vím, že se říká, co je v domě, není pro mě, a že začínat si vztahy na pracovišti není zrovna ideální. Ani tak jsem před pár lety neodolala a dala jsem se dohromady s kolegou. Asi rok nám to fungovalo, pak začal vztah skřípat. V té době partnera povýšili, takže mi vlastně šéfoval, což se mu asi hodilo do plánu. Jednoho dne se se mnou rozešel, dal mi týden na vystěhování z jeho bytu, a aby se na mě nemusel každý den koukat v práci, nechal mě vyhodit. Bylo to hrozné období, ale otřepala jsem se a teď mám nejen skvělou práci, ale i partnera, který se chová jako muž, ne jako srab.

KATKA: Skončil to se mnou po esemesce

Tento způsob rozchodu asi není tak neobvyklý, přesto nechápu, proč chlapi neseberou odvahu a nedokážou se rozejít nějak důstojně. S Tomášem jsem chodila necelé dva roky a všechno vypadalo v pohodě. Jenže pak do jeho práce nastoupila nová kolegyně a on se zamiloval. Na nevěru jsem mu časem přišla a snažili jsme se to řešit. Chvíli to vypadalo, že spolu nakonec zůstaneme, když mi najednou přišla esemeska, ve které stálo: „Je konec, už mě nekontaktuj. Ale doufám, že časem z nás budou kamarádi.“ Po dvou letech vztahu pořádná ledová sprcha. Slyšela jsem ale od více žen, že se s nimi muž rozešel tímto způsobem. To je opravdu takový problém vydržet pár minut nepříjemného rozhovoru a říct to ženě čestně do očí? Pak bychom možná jednou i kamarádi být mohli. Ale o kamaráda, který nedokáže jednat na rovinu, opravdu nestojím.