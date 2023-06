Ženy přiznaly: Oddávaly jsme se sexu na veřejnosti a takhle to dopadlo

Někdy touha přijde nečekaně a přepadne vás na frekventovaném místě. Jednou z možností je počkat, až budete mít s partnerem soukromí. Pro některé páry je ale možnost, že je při tom někdo nachytá, vzrušující představou, a zpestřují si tak sexuální život pravidelně. Jaké zkušenosti mají čtenářky?

Martina (37): Pokuta za sex v autě Po dlouhé době jsem si našla přítele a vyrazila s ním na první letní dovolenou do Itálie. A jak už to tak na začátku vztahu bývá, sexu jsme se oddávali při každé možné příležitosti. Na jeden den jsme si půjčili auto a rozhodli se udělat roadtrip po pobřeží. Večer jsme zaparkovali u krásné pláže a užívali si romantický západ slunce na dece. Tam jsme na to dostali chuť. Jenže hotelový pokoj byl daleko a na pláži byli lidé. Nebylo kam se schovat. Naštěstí už se stmívalo, a tak jsme se odebrali do auta, které bylo schované na šikovném místě. Všechno probíhalo skvěle a sex jsme si užívali naplno, takže jsme ani nevnímali, že se k nám blíží hlídka. Vyrušilo nás až důrazné zabušení na okénko. Strašně jsem se vylekala a hned hodila něco přes sebe. Policista zjevně neuměl anglicky a něco nám vysvětloval v italštině. Ani jeden jsme mu nerozuměli, ale když jsme viděli jeho vážný výraz v obličeji, tušili jsme, že je zle. Odvezli nás na policejní stanici, kde už byl člověk, který nám v angličtině vysvětloval, že se to u nich nesmí, a dostali jsme tučnou pokutu. Ani ve snu by mě nenapadlo, že je něco takového zakázané. Kdybychom si to rozdali přímo na pláži před lidmi, tak bych to chápala, ale v autě, kde nás nikdo neviděl? Sice jsme měli zkažený večer, ale rychle jsme to přešli s humorem a už si užívali sex raději jenom na pokoji. V sexu se první začnou nudit ženy. Proč? Podívejte se na video:

Tereza (43): Cítila jsem stud Měla jsem partnera, který v sexu hodně rád experimentoval. A protože jsme vyzkoušeli už všechno možné, začali jsme posouvat hranice. Především tedy ty moje, protože jsme mluvili o věcech, do kterých se mi zrovna dvakrát nechtělo. K nim patřil i sex na veřejnosti. I když jsem se tomu bránila, přítel to na mě zkoušel, kdekoliv se dalo. Třeba mě začal osahávat v kině nebo strčil mojí ruku do svých kalhot v autobuse. Nechápala jsem, co ho na tom láká. Představa, že mě někdo při tom přistihne, mě spíš děsila, než vzrušovala. Jednou jsme šli spolu do bazénu. Byly tam společné převlékárny. Zašla jsem se převlékat do kabinky a přítel chtěl ke mně. Hned, jak jsem ho pustila dovnitř, vrhl se na mě. Tentokrát jsem se nebránila. Sice jsem nebyla moc uvolněná, ale nepříjemné mi to nebylo. Přece jen jsme byli sami v kabince. Jenže jak byl přítel celý žhavý, asi zapomněl pořádně zavřít kabinku a v jednu chvíli se dveře otevřely úplně dokořán a lidem v převlékárně se naskytl na nás dokonalý pohled. Bylo vidět, jak jsou v rozpacích. Zatemnilo se mi před očima a chtěla jsem se hanbou propadnout do země. Rychle jsem se oblékla, počkala jsem, až bude v místnosti méně lidí, a potichu jsem se vytratila pryč. Bylo mi v tu chvíli vážně do breku. Sex na dovolené může být super zážitek i risk: Na jaká rizika si dávat pozor? 1 S létem roste chuť na sex a přibývá i příležitostí k erotickým…

Denisa (32): Hrátky na hřbitově S mým prvním klukem jsme byli tak trochu praštění a volnomyšlenkáři. Kašlali jsme na nějaká pravidla a užívali si života. To platilo i o sexu, ve kterém jsme neměli zábrany. Jen tak z hecu jsme si to občas rozdali i na dost netypických místech. Když jsme se vraceli jednou na vsi z hospody, šli jsme se ještě projít na místní hřbitov. Nenapadlo nás nic jiného než to zkusit i tam. Lákala nás představa, že to tam znesvětíme. Rozhodně nešlo o nejlepší sexuální zážitek, přesto na to vzpomínám s úsměvem. Koho by to napadlo, užívat si s partnerem zrovna mezi náhrobními kameny? Ještě že nás tam nikdo nepřistihl, to by byla na vsi ostuda! Ženy přiznaly: Vyzkoušely jsme dvojitou penetraci a takhle jsme si to užily! 15 Pokud některá z vás touží poznat, jak „chutná“ praktika, jíž se říká…

Milena (56): Aféra v kanceláři Když jsem pracovala na úřadě, měla jsem pletky se svým kolegou. Oba jsme byli zadaní a měli rodinu, kterou jsme nechtěli opustit. Neměli jsme ani moc možností, kde si spolu užít, proto jsme si několikrát dali sex u něj v kanceláři. Většinou jsme počkali na konec pracovní doby, kdy už nechodili lidé a kolegové odcházeli domů, jednou jsme to ale riskli v docela frekventovanou dobu. Přišla na nás touha tak rychle, že jsme se nestihli ani zamknout. Jen co jsme skončili, vtrhla k nám bez klepání vedoucí. Bylo to opravdu jen tak tak. Hned jsem si uvědomila, jaký průšvih by z toho byl, a cítila jsem obrovskou úlevu, že nás při tom nikdo nevyrušil. Myslím si, že si vedoucí ničeho nevšimla, ale od té doby jsme si dávali větší pozor, počkali až na konec pracovní doby a pokaždé se zamkli. 5 zajímavostí o análním sexu: Mokrý orgasmus, bolest a čtvrthodina slasti 5 Pro některé je tabu, jiné na něj nedají dopustit. Názory na anální…