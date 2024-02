Ženy přiznaly: Podvedly jsme partnera a tohle nás k tomu dohnalo

Když jsem pak nastoupila po mateřské zpět do firmy, byla jsem nadšená. Konečně změna a spousta nových lidí. A taky jeden zajímavý kolega. Nic jsem neplánovala. Ale bylo to úžasné a velmi intenzivní. Byla jsem zkrátka hrozně citově vyprahlá. Jeho krásné lichotky, uznání a pochopení a pořádné jiskření udělaly zkrátka své. Scházeli jsme se asi tři měsíce, pak odešel z firmy jinam. Měla jsem vůči manželovi sice výčitky, ale mnohem víc mi to dalo. Dodalo mi to totiž nový náboj, chuť do života i sebevědomí. I manžel si toho paradoxně nakonec všiml. Sice mě z ničeho přímo nepodezíral, ale najednou se začal mnohem více snažit, jako by mu konečně došlo, že nejsem už navždy jeho jistota. Můj románek nám vlastně zachránil manželství.

Manžel byl hodný, spolehlivý, ale také hodně pracovitý. Navenek jsme sice působili jako ideální rodina, krásný domek, dvě šikovné děti… Po šesti letech na mateřské jsem si ale najednou připadala hrozně staře a hlavně opuštěně. Dělala jsem vše pro to, aby domácnost i rodina fungovaly a nikomu nic nechybělo. Při tom všem kolotoči jsem ale úplně zapomněla na sebe. Najednou mi došlo, že nechci být jen uklízečkou a taxikářkou. Že nechci, aby mě doma všichni brali jako samozřejmost. Manžel byl často pryč a čas, který měl, věnoval hlavně dětem. Já jako bych byla vzduch. Několikrát jsem mu navrhla, abychom někam sami vyrazili, zkrátka zažili aspoň trochu romantiky jako dřív. Jenže nedopadlo to – buď nebylo hlídání, nebo neměl náladu, čas, sílu nebo chuť. Brzy mě to přestalo bavit.

TEREZA: Musela jsem se mu pomstít

Nikdy by mě nenapadlo, že budu pomstychtivá mrcha, ale to, co mi provedl můj přítel, mě strašně ranilo. Podvedl mě totiž s naší společnou známou, o které vždy tvrdil, že není vůbec jeho typ, že má příšerný vkus a občas trapné chování. Navíc je o deset let mladší. Takže skoro dítě. Jenže spojovalo je lezení po skalách, které jsem s ním odmítala absolvovat. Jednou jsem dostala bohužel blbý nápad, že ho na jednom víkendu překvapím. A načapala je přitom spolu ve stanu. Bylo to tak ponižující. A to, koho si k tomu vybral, snad ještě víc.

Dlouho jsem zuřila. On se omlouval a žebral o odpuštění. Ale nemohla jsem, bylo to silnější než já. Cítila jsem, že pokud mu to neoplatím, bude mě to trápit navždy. Nakonec mi to nedalo moc práce. Zapojila jsem všechny své ženské zbraně a sbalila jednoho z jeho kámošů. Šlo pouze o jednu noc, která pro mě nic neznamenala, ale prostě se mi hodně ulevilo. Netrvalo dlouho a on se vše dozvěděl. Přestože byl první, byl nepříčetný. I když jsme si tedy byli fifty fifty a zkusili jsme to ještě slepit, nešlo to. Ale dost nás to ponaučilo oba dva.