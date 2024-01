Ženy přiznaly: Proč rády flirtujeme, i když máme partnera?

Proč si to nepřiznat, flirtování může být příjemným zpestřením života, a to i ve chvíli, kdy máte partnera. Proč ženy rády flirtují, když k tomu dostanou příležitost?

Ráda provokuji manžela

Hana (39): Když jdeme s manželem někam do společnosti, vždycky s někým začnu flirtovat. I v přítomnosti mého muže, který o tom ví a schvaluje to. Prý ho to velmi vzrušuje, takže koketuji s jinými, abych rozparádila toho svého. Funguje to stoprocentně, doma se pak vždycky pomilujeme. Podle mě je to nejlepší způsob, jak se ubránit fyzické nevěře.

Když flirtuji, cítím se sexy a víc si věřím

Marika (46): Mám spokojené manželství, ale nikdy si neodpustím flirtovat. Kdekoli jsem, prostě s tím začnu. Když flirtuji, připadám si víc sexy, a tak si začnu více věřit. Flirtování zvedá moje sebevědomí, a to ve všech oblastech života i v zaměstnání. V práci jsem mnohem výkonnější a přináší mi to jen samá pozitiva.

Flirtování je pro mě hra

Veronika (32): Baví mě flirtovat, je to pro mě super hra, kdy sama sobě dokazuji, že jsem přitažlivá i pro ostatní. Vím, kde jsou ale hranice, nikdy je nepřekročím. Partnerovi jsem stoprocentně věrná a chci být.

Chci se cítit mladší

Jana (44): Flirtuji proto, protože si myslím, že sex-appeal se nevypaří jen proto, že jsem změnila příjmení, porodila děti a zestárla. Tedy, neměl by se vypařit. Tak to sama sobě dokazuji. Flirtování mi zachraňuje zdravé uvažování, zvyšuje sebevědomí, a hlavně přináší radost ze života. Flirtuji, abych sama sobě řekla: Ne, nejsi neviditelná!

Potřebuju vidět zájem

Ivana (49): Manželství nám sice funguje, ale po tolika letech už zmizela každodenní odezva. Prostě to tak je. Už si každý den neříkáme, jak jsme úžasní, jak nám to sluší, a už na mě manžel po ránu nemrká. No, takže proto flirtuji. Třeba jen v metru, autobusu nebo tramvaji. Když se na mě nějaký muž podívá a usměje se, prostě mu ten úsměv vrátím. V ten moment mám pocit, že jsem pořád ženská k světu.

Vzrušuje mě to

Erika (36): Flirtování je vzrušující a trochu nebezpečná hra. Manžel o tom neví a já vím, že to neví. A vím, že ho nechci podvádět, jen miluji ten pocit, že by to mohlo prasknout. Nemůžu si pomoct, takže v práci i jinde pořád flirtuji.

Ve vztahu se nudím

Dana (35): Manželé jsme deset let a bohužel už je ve vztahu trošku nuda. Tak hledám jiskru jinde. Vím, že manžel je skvělý chlap, že ho nechci opustit, ale tu jiskru prostě doma nějak nemůžeme znova zažehnout. Proto flirtuji. A nestydím se za to.