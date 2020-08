Ženy přiznaly: S tolika muži jsme měly sex. Máme se za to stydět?

Číslo, které zajímá většinu mužů, zatímco ženy ho nerady prozrazují. Říká se totiž, že u mužů je vysoké číslo důkazem jejich schopností, zatímco u žen není příliš lichotivé. Některé ženy se jím však netají.

TEREZA: „Zrovna nedávno jsem to počítala a došla k číslu třicet jedna. Hrdá na to úplně nejsem, ale asi bych to nezměnila, byla to určitá životní zkušenost. Nastřádalo se to v podstatě za čtyři roky mezi mými jedinými dlouhými vztahy, prvním a nynějším, o kterém pevně věřím, že je poslední. Aspoň vím, že jsem se dostatečně vybouřila – a co mám doma za poklad."

MILUŠKA: „Přesně nevím, ale vidím to tak na padesát až šedesát. Začala jsem v šestnácti rovnou čtyřletým vztahem, potom byly ještě tři asi dvouleté. Po dobu vztahů jsem byla věrná, jen ta mezidobí bývají trošku divočejší. Ničeho nelituji."

VĚRA: „Měla jsem tři sexuální partnery, se všemi jsem i chodila. S prvním čtyři roky, s druhým rok, třetí je můj manžel, společně jsme šestnáct let, čtrnáct let manželé. Za dobu našeho manželství máme šest dětí. Je to opravdu člověk od člověka. Já mám třeba pocit, že jsem se ani nikdy zrovna v tomto směru vyřádit nepotřebovala. Takže tři životní zkušenosti myslím bohatě stačí."

RENATA: „Asi čtyřicet, chodila jsem tak s pěti. Je mi dvacet tři a začala jsem v patnácti. Můj první je můj nynější manžel, se kterým mám miminko. On měl přibližně stejný počet sexuálních partnerek. Když jsem s ním o to poprvé přišla (je o sedm let starší), tak jsme spolu asi půl roku chodili a pak mi řekl, ať se koukám vyřádit, že se pro mě pak vrátí. Scházeli jsme se celou dobu, i když jsme oba měli vztahy, a usadili jsme se spolu před třemi lety."

PETRA: „Tak já asi deset, ale vše jsem si stihla vyřídit před svým nynějším vztahem, takže do jednadvaceti. Myslím, že to tak bylo dobře. Nechodila jsem se všemi, něco byl jen sex na jednu noc, ne na všechno jsem teda pyšná, ale byla to zkušenost. Jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, teď bych si asi říkala, jaké to je s někým jiným."