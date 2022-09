Ženy přiznaly: Sex s partnerem nás nebaví. Proč to tak je?

Příčiny toho, proč je sex nebaví, jsou různé, ale většinou je to v tom, že erotické hrátky s manželem postrádají přitažlivost. Také je to tím, že muž v sexu neprojevuje o ženino uspokojení velký zájem, což je samozřejmě špatně. Mnohdy je na vině nedostatečná komunikace v tomto směru mezi partnery. Někde ale, jak se ukázalo, nepomůže ani to.

MARTA: Máme to rádi každý jinak „Problém je ten, že on má rád dlouhé, něžné milování, já zase trochu drsný sex. Navíc velikost jeho penisu je taky dost velký problém. Prostě ho v sobě necítím. Tohle mu ani říkat nechci. Na začátku vztahu se mi svěřil, že bývalá přítelkyně ho opustila právě proto, že ho má malého.“ Jak poznat velikost penisu dřív, než se svlékne? Podívejte se na video:

DITA: Neposlouchá mě „S manželem jsme spolu přes deset let. Náš sex je hrozný. A to nepřeháním. Kvůli tomu má naše manželství velký kaz. Jinak je všechno v pořádku. Máme spolu tři děti, se vším mi pomáhá, je na mě hodný, ale sex prostě neklape. Už několikrát jsem se snažila si s ním o tom promluvit, dokonce jsem mu přímo řekla, co chci, jenže on jako by neslyšel. Pokaždé je to stejné. Pokaždé už předem vím, jak to bude probíhat, a to mě štve. Dokonce jsme minulý týden dopadli tak, že já to hrozně chtěla a pošeptala jsem mu, jak bych to chtěla, jenže on byl prostě nemožný. Nakonec jsem vůbec nedospěla k orgasmu a to mě naštvalo ještě víc, jelikož on samozřejmě ano. A i když se moc snažím vidět všechna pozitiva, tak tohle mě ničí. A jelikož je známo, že když je žena neuspokojená, tak je protivná a podrážděná (což je u mě 100%), tak u nás pak zbytečně skoro vše končí hádkou, ale jsou to hádky v podstatě o sexu schované za něco jiného."

IVANA: Stopovala jsem mu předehru „Asi deset let to u nás bylo hrozné, muž mě nevzrušoval. Možná byl problém i v tom, že s jeho předchůdcem byl sex super. Pak jsem si to nechala projít hlavou, zalistovala v knížkách… Zkusila jsem si zformulovat, co mi vadí, a říct mu to. Musím říct, že jestli jsou jiní chlapi jako on, tak říct nestačí, nejlepší by asi bylo namlátit pánvičkou do hlavy. Musela jsem to opakovat před milováním, po něm, jeden čas jsme měli na stolku u postele budíka a stopovala jsem mu, jestli té předehře věnuje aspoň dvacet minut. Jestli si řeknete, že je to příšerné, tak ano, jestli si myslíte, že to chlapa urazilo nebo otrávilo, tak naopak – probral se ze stereotypu, asi ho zaujala moje aktivita po letech laxnosti a večerní únavy, začal se opravdu snažit a chytili jsme druhou mízu. Super ideální to nebude asi nikdy, ale je to zajímavé, příjemné, vzrušující. Asi to ale nepomůže vždycky, u nás se jednalo spíš o nezájem na mé straně a já s tím něco začala aktivně dělat."

JARMILA: Nekladla jsem důraz na sex „Já mám sex opravdu ráda a s partnerem mě to nebavilo, a navíc ho měl malého. Drželo mě u něj to, že byl hodný, rozumný, spolehlivý a blablabla… A říkala jsem si, že holt prostě nemůžu mít všechno. Strašně jsem záviděla kamarádkám, když vyprávěly, jak si s těmi svými užívají. Nakonec to dopadlo tak, že jsem potkala někoho jiného, kdo mě přitahoval, a bylo to. Nějakou dobu jsem to táhla na obě strany a potom jsem zůstala s tím novým. Nový vztah mi vydržel pět let, taky to nevyšlo, ale dneska mám půl roku dalšího přítele – a v postýlce super. Už bych nikdy neudělala tu chybu, abych zůstávala s chlapem, se kterým mě to v sexu nebaví."

JITKA: Stačí mi to jednou za měsíc „Je to zlé, když si dva nepasují v chuti na sex. Já to mám úplně naopak. Už jsem se smířila s tím, že moje libido jenom tak někdy kníká a mně by to stačilo jednou za měsíc. Manžel je bohužel hodně náruživý, ale já se s ním snažím držet krok. Je asi jasné, že si to skoro nikdy moc neužiju. Už jsem si zvykla a zase nevím, co je to frustrace z nedostatku sexu."