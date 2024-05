Ženy přiznaly: Takhle jsme přišly partnerovi na nevěru, bylo to drama

Když na vašeho partnera praskne, že vás podvádí s jinou, je to vždycky rána, se kterou se dost těžko vyrovnává. O to hůř, pokud jste na jeho zradu přišla obzvláště příšerným způsobem. Načapat milenku pod postelí, manžela s vaší nejlepší kamarádkou, chytit pohlavní nemoc kvůli jeho úletu… I to se stává. Mnohé ženy se tomu s odstupem času dokážou zasmát, jiné zrada nepřebolí nikdy.



Část 1 / 6



Kateřina (39): Schovával se nahý v komoře exmanželky Tvrdil, že bude celou noc v práci, proto jsem zůstala spát v Praze, kde mi tehdy právě končil podnájem. Měla jsem se stěhovat k němu. V noci se mi zdálo, ze mě podvádí, tak jsem mu to chtěla říct, ale nebral mi telefon. A protože už bylo skoro ráno, rozhodla jsem se, že koupím snídani a zajdu za ním do práce. Jenže tam nebyl, tak jsem běžela na první ranní vlak do vesnice, kde si pronajal byt – jen pár metrů od jeho bývalky, aby, jak tvrdil, to měl blízko k synovi. Jenže ani tam nebyl a mně něco říkalo, že mám jít zaťukat k ní. Otevřela mi v sexy noční košilce, všude po zemi bylo její i jeho oblečení, a když mě s posměšným úšklebkem zvala dál, on právě nahý zabíhal do komory mezi smetáky. Jen po mně hodila jeho kalhoty s úšklebkem, že mu odteď peru já. V podnájmu jsem zůstala. Ženy přiznaly: Neuvěřitelné způsoby, jakými jsme dostaly kopačky

Pokračování 2 / 6 Petra (53): Přivítal mě v trenkách u mé nejlepší kamarádky Stalo se to před dvaceti lety, když byly děti malé. Hlídala jsem svoje tři ratolesti a dvě mé kamarádky Ilony na chalupě. Muž chodil do práce a Ilona si nutně potřebovala odpočinout, protože prožívala manželskou krizi. Ale hned druhý den dostal její pětiletý syn vysoké teploty a já s ním potřebovala dojet k lékaři. Ani manžel, ani kamarádka mi nebrali telefon, tak jsem naložila všechny prcky a vyrazila směr Praha – rovnou k Iloně, abych jí malého maroda předala. Když mi otevřela, kromě ní mě přivítal i můj muž. V trenkách. Nebylo o čem mluvit. Do roka jsme se rozvedli a dalších pět let mi trvalo, než jsem jim odpustila. Ženy přiznaly: Chtěly jsme si splnit sexuální fantazii a byl z toho trapas

Pokračování 3 / 6 Anna (49): Našla jsem jeho fotky s jiným mužem Vím, že se to nesmí, ale můj muž se skoro rok choval tak divně, že jsem ho začala podezírat z nevěry. Počkala jsem si na správnou chvíli a prolustrovala mu mobil. Překvapilo mě, když jsem narazila na obrázky penisů a mužů v erotických pozicích. Nakonec na mě vykoukla fotka mého partnera s nahým mužem. Zařvala jsem tak, že můj – dnes už ex – přiběhl, aby zjistil, co se děje. Nebyla jsem schopná nic předstírat. Takovou zkušenost nikomu nepřeju, to bych snad byla radši, kdybych mu přišla na milenku. Umíte si představit, co s vámi udělá, když vám chlap, se kterým žijete čtyři roky, řekne, že jste fajn, ale on miluje jiného? Ženy přiznaly: Divné výmluvy, které jsme použily, abychom se vyhnuly sexu

Pokračování 4 / 6 Naďa (56): Líbal se s naší sousedkou V práci se mi udělalo špatně od žaludku, proto jsem jela domů o pár hodin dřív. A na chodbě našeho domu jsem zahlédla svého muže v objetí se sousedkou ze třetího patra. Byl to jen mžik, pak rychle zapadl k ní do bytu. Bylo mi jasné, kam celé ty měsíce po večerech mizí i proč se mu nechce do sexu. Žaludek mě rozbolel ještě víc. Přemýšlela jsem, co dál, a rozhodla se bojovat. Bylo mi jasné, že po pětadvaceti letech už to není jako dřív. Snažila jsem se být milejší, vymýšlela společná kina, výlety a vyvolávala sexuální aktivity... Dokonce jsem pod záminkou výměny velkého bytu za menší vymyslela stěhování. A myslím, že ho zálety časem přešly. Poznala jsem to hlavně z jeho chování a pak také díky tomu, že mu „odpadly“ všechny služební cesty. Teď už skoro každou volnou chvíli tráví se mnou a rád. Ženy přiznaly: Jak jsme poznaly toho pravého

Pokračování 5 / 6 Linda (27): Prozradil ho Facebook Nechápu, jak můžou být nevěrní chlapi tak omezení. Ten můj si nechal otevřenou konverzaci na Facebooku a šel pryč. Nakoukla jsem, s kým si píše, protože máme spoustu společných přátel. Tedy měli jsme. Vůbec mě nenapadlo, že narazím na něco tak nechutného. Radši nebudu popisovat, o čem si s naší kamarádkou psal. Z detailů jejich sexuálních hrátek je mi nevolno ještě dnes. Ani nezapíral, ale chtěl, abych mu odpustila. Jenže to prostě nešlo. Když takhle ujel jen po pár měsících vztahu, po několika letech by to bylo na denním pořádku. Ženy přiznaly: Proč rády flirtujeme, i když máme partnera?

Pokračování 6 / 6 Lucie (32): Nakazil mě breberkami Zamilovala jsem se do něj proto, že byl jiný než ostatní. Trochu zakřiknutý, romantický, spíš domácký typ. Dala bych za něho ruku do ohně. Jenže jakmile si člověk začne být moc jistý, může pěkně narazit. Přesně to se mi stalo ve chvíli, kdy mi na intimních místech vyrašila vyrážka. Svědila jako čert, tak jsem s ní běžela na kožní. Když mi doktorka oznámila, že jsem chytila filcky, bylo mi trapně jako nikdy v životě. Po křížovém výslechu se přiznal. Vyspal se s nějakou ženou, kterou sbalil opilý po firemním večírku v jakémsi nonstopu. Takové ponížení jsem mu nedokázala odpustit. Mužům už nevěřím. Když vás podvede i takový, jako byl můj přítel, udělá to kdokoliv a kdykoliv. Ženy přiznaly: Trapné okamžiky, kdy nás někdo nachytal při sexu