Ženy přiznaly: Tohle nás na mužích odpuzuje, přijdou nám nechutní a trapní

Dost už bylo článků o tom, jak se udělat co nejlepší, abychom se zalíbily mužům! Přemýšlela jste někdy nad tím, kolik věcí muži dělají bez ohledu na to, jestli se vám to líbí nebo ne? Co vás na mužích dokáže odpudit a přijde vám to odporné?

ROMANA: Sexistické poznámky Ať si každý vypadá, jak chce, nejsem zvyklá soudit lidi podle vzhledu. Jsem ale celkem alergická na muže, kteří mají sexistické poznámky na ženy, ať už v baru, nebo třeba na ulici. Vážně si myslíte, že ženu zaujmete řečmi o tom, že má super prsa, nebo jak byste jí to v posteli natřeli? Setkali jste se snad s tím, že by s vámi takhle mluvily ženy? Je to prostě trapné, ubohé a ponižující a nevidím důvod, proč bychom to měly trpět. Ženy přiznaly: Byly jsme nevěrné a nelitujeme toho! Jak je to možné? 1 Nevěra se často považuje za doménu mužů, pravdou ale je, že i my ženy…

SVĚTLANA: Chlupy na intimních místech Jestli něco nesnáším, tak je to neupravené ochlupení v podpaží a v rozkroku. Když muž zvedne ruce a má v podpaží chumel zpocených chlupů, dělá se mi na zvracení. To samé, když jsem s ním v posteli a on po mně chce orální hrátky, zatímco dole má nezkrotnou změť chlupů. I když mnozí považují vyholování za zženštilé, myslím, že doba pokročila natolik, aby muži mohli být upravení, používali deodorant a nebyli zarostlí jak křováci. Vyholené podpaží je dnes u chlapů už celkem běžná věc, a co se týče rozkroku, alespoň zkrácení nůžkami také nikomu neublíží… My ženy se kvůli mužům holíme také už všude, tak proč by nemohli oni? Ženy přiznaly: Jak nám sex překazili domácí mazlíčci. Stalo se vám to taky? 6 Mít domácího mazlíčka je radost, která váš život rozhodně obohatí.…

KAROLÍNA: Krkání a prdění Co mě naprosto odpuzuje, je chlapské krkání a prdění. Nevím, jestli jsem měla smůlu na partnery, ale jakmile ve vztahu opadla první zamilovanost, opadly i první zábrany a většina z nich neměla problém přede mnou krkat a prdět. Vím, že je to přirozený jev, ale já to před nimi také nedělám a raději odejdu do jiné místnosti, tak proč bych to měla snášet já? Vím, že nejsem jediná, tento problém jsem řešila i se svými kamarádkami. Některým to vadí také, jiné se před svými partnery projevují stejně, což mi přijde nechutné. Cítím se, jako kdyby ke mně muž nechoval žádný respekt a bylo mu jedno, že jsem s ním v jedné místnosti. Muži přiznali: Hon za těhotenstvím byl horor, stali se z nás chovní samci Mnoho žen si tím prošlo nebo prochází – nemohou otěhotnět. Málokdo si…

LUCIE: Šmatání v rozkroku Všímám si toho docela často, že muži mají poměrně velkou potřebu si poměrně hodně šahat do rozkroku. Nejsem si vlastně jistá, jestli to dělají vědomě nebo automaticky, každopádně mě to dost odpuzuje. Rozumím tomu, že je občas situace, kdy se tam dole potřebují poškrábat nebo si „srovnat nádobíčko“, podobné problémy ale řešíme i my ženy, jen ne na veřejnosti. To je takový problém odskočit si na záchodky nebo někam do soukromí, a tam záležitost vyřešit? Muži přiznali: Tyto věci nás odrazují, nechceme vidět, jak je ženy dělají 16 Možná máte se svým partnerem trvalý a naprosto otevřený vztah, což je…