Ženy přiznaly: Tyhle věci z porna na nás muži zkoušejí, my je přitom nemáme rády

Také vám občas přijde, že muži si představují svůj sexuální život tak, jak jim ho ukazuje pornografie, a že si neuvědomují skutečnou realitu? Porno totiž s milováním nemá zas tak moc společného a brát si z něj inspiraci se často nevyplácí. Tak schválně, s kterou z žen se ztotožníte vy?

ŽANETA: Prsty v krku Na co jsem alergická já i moje kamarádky, je snaha napodobit porno, když mi to muž dělá prsty. Řada z nich vypadá, že se svou rukou chtějí prokutat spodem až do mého krku, jdou na to silou a zběsilou rychlostí, a ještě si myslí, jak moc se nám to nelíbí. Ne, opravdu nelíbí. Je to většinou bolestivé a k ničemu to nevede! Jak zažít skvělý sex? Podívejte se na video:

PETRA: Nenáviděný deep throat V pornu je často k vidění takzvaný deep throat neboli technika, kdy dostanete celý partnerův penis až hluboko do krku. Nevím, jestli jsou muži slepí, protože ani pornoherečky v lechtivých filmech většinou nevypadají, že si to užívají, dusí se, chroptí a slzí… Většina mužů ale má představu, že to není nic složitého a že to zvládnu levou zadní. Úplně nejhorší je, když mě muž chytne za hlavu a snaží se mi penis zatlačit hluboko do krku silou, to můžu vyletět z kůže. Tajemství hlubokého hrdla: Jak partnerovi udělat dobře technikou zvanou deep throat? 1 Tuto techniku zná většina mužů především z pornografických filmů a…

LUCIE: Sperma v obličeji Jedna z lahůdek, která se v pornu objevuje velmi často: sperma v obličeji. Nijak zvlášť mi nevadí, když mi partner ejakuluje na bříško nebo na záda, vlastně nemám problém ani s polknutím při orálním sexu. Ale co nesnáším, to je snaha „postříkat“ mi celý obličej. Proč, proboha? Když pominu, že to nechutně slepí vlasy, tak nejhorší je dostat dávku přímo do oka. Sama jsem z toho měla zánět a vím, že nejsem jediná! Hnusí se vám polykání spermatu? Zvažte to, podle lékařů je to zdravé! Muži to milují, ženy většinou nesnáší. Máte při orálním sexu problém…

TEREZA: Plivání To všudypřítomné plivání v pornu mě také dost odpuzuje. V erotických filmech poměrně často pornoherci plivou na intimní partie své herecké partnerky, případně na svůj penis. Rozumím tomu v zájmu zvlhčení, ale jsme snad lidi, ne? Plivání mi prostě přijde urážlivé a dehonestující, obzvlášť, když dnes se dá sehnat lubrikační gel na každém rohu a navíc udělá víc užitku než sliny. Muži přiznali: Tyto věci nás odrazují, nechceme vidět, jak je ženy dělají 16 Možná máte se svým partnerem trvalý a naprosto otevřený vztah, což je…

ANDREA: Zbíječka Už několikrát se mi stalo, že si muži mysleli, jak budu nadšená, když do mě budou doslova bušit jak do polštáře, často téměř bez předehry. Pak jsem zaznamenala, že v pornu je to zcela běžné, muži prostě jdou na sílu a čím větší rychlost a silnější přírazy, tím je podle nich sex lepší. No, asi jak pro koho, mně to žádný požitek nepřináší a přijde mi to děsně amatérské a pubertální. Není dobrý milenec? Vychovejte si ho! Žádný učený z nebe nespadl a ne každý je v posteli dobrý odjakživa.…

KAMILA: Anální sex Anální sex je mezi ženami věčné téma a najde se jich jen pár, které tuto praktiku mají skutečně rády. My ostatní prostě anální sex nechceme. Není se čemu divit, pokud většina z nás má podobné zkušenosti jako já, kdy si muži myslí, že anální sex je to samé jako vaginální, a bez předehry či varování vám prostě vniknou do řitního otvoru, čímž způsobí tak akorát nesnesitelnou bolest. Další specialitou je, když mají dojem, že střídat oba otvory bez dostačující hygieny je zcela v pořádku. Není, u ženy to vede tak akorát k zánětu a k nechuti se o anální sex ještě někdy pokoušet. Jak si užít anální sex: V těchto polohách se ho nemusíte bát! Anální sex je pro mnoho žen strašákem a pro mnoho mužů velkým…