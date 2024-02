Ženy přiznaly: Tyto sexuální praktiky jsme vyzkoušely a byl to skvělý zážitek

Část 1 / 5



KRISTÝNA: Prostě miluji anální sex Vím, že řada žen anální sex nesnáší. Velmi často je to z důvodu, že k němu došlo nedopatřením, když se milovaly v poloze zezadu a partner se prostě „netrefil". V takovém případě chápu, že zažily opravdu velkou bolest a od té doby se bojí, že se to bude opakovat. Pravdou ale je, že anální sex může být skvělý! Stačí k tomu šikovný a trpělivý partner a také dostatek lubrikačního gelu. Já sama bych anální sex nejraději upřednostňovala před klasickým a jsem během něj schopná dojít i k orgasmu! A pokud se snad bojíte, že by se mohly objevit nějaké nečistoty, stačí si před odchodem do ložnice udělat klystýr. Místo polohy zezadu zkuste tu zboku, překonejte počáteční nepříjemný pocit a uvidíte, že se vám to nakonec možná zalíbí!

Pokračování 2 / 5 JARMILA: Sex ve třech si maximálně užívám Bylo to ještě s bývalým partnerem, se kterým jsme jednou přizvali k nám do ložnice našeho kamaráda, který se mi v té době strašně líbil. Bývalý partner byl v sexu všemu otevřený, takže souhlasil s trojkou a já zažila skvělou noc! Je to nepopsatelný pocit, když se vám intenzivně věnují dva muži prahnoucí po vašem uspokojení… S bývalým jsme se sice nakonec rozešli, ale osud zamíchal kartami a po několika letech jsem se dala dohromady právě s naším společným kamarádem. Ten už o mé „slabůstce" věděl, takže jsem byla ráda, že nemusím nic vysvětlovat. Dnes už spolu máme rodinu a čas od času si náš sexuální život zpestřujeme tím, že si přes inzerát najdeme někoho do trojky. Baví mě to pořád stejně!

Pokračování 3 / 5 ZUZANA: Milovala jsem se se ženou Ačkoliv jsem heterosexuální, na svoje milování se ženou vzpomínám dodnes. Stalo se to přesně tak, jak to znáte z amerických filmů a komedií. Během studia na vysoké škole jsme se na jednom kolejním mejdanu dost opily s mojí spolubydlící z pokoje a zničehonic jsme skončily v posteli. Se sexem s muži jsem neměla žádné problémy, naopak, bavil mě a užívala jsem si to, ale s ženou to najednou bylo úplně o něčem jiném. Přesně věděla, kam sáhnout, jak přitlačit, kde polaskat, a celé to bylo něžné a velmi intenzivní. Byl to jeden z nejsilnějších orgasmů, které jsem prožila! Bylo to v posledním ročníku školy a musím přiznat, že do promoce jsme si to ještě párkrát zopakovaly. Poté se naše cesty rozešly, spolubydlící odešla pracovat do zahraničí a už jsme se neviděly. Já si našla partnera, později manžela a lesbické hrátky jsem nikdy nezopakovala. Dodnes na to ale vzpomínám a myslím, že kdybychom se někdy potkaly, asi na chvíli neodolám…

Pokračování 4 / 5 PETRA: Dodnes vzpomínám na swingers party Je to už dávno, co mě můj bývalý partner přemluvil, že se půjdeme podívat na swingers party. Měla jsem z toho hodně smíšené pocity, ale domluvili jsme se, že pokud se tam nebudu cítit dobře, půjdeme okamžitě pryč. Nakonec jsem zažila nejvíc vzrušující noc svého života! Pomohl tomu samozřejmě i alkohol a také bezprostřední chování ostatních zúčastněných. S partnerem jsme neměli v plánu mít sex s ostatními na swingers party, ale maximálně mě vzrušilo už jen to, že jsem tolik párů nebo i trojic mohla pozorovat v akci, a také mi dělalo dobře, když pak při milování pozorovali ostatní mě s partnerem. Nyní mám už dávno manžela, který je v tomto ohledu trochu puritán, takže vím, že už se jen tak na žádnou swingers party nepodívám. Ale také na ni nikdy nezapomenu!

Pokračování 5 / 5 RADKA: Máme rádi sado-maso Dodnes si vzpomínám, jak se knížka Padesát odstínů šedi stala bestsellerem. Ze začátku jsem se jí vysmívala, ale nakonec jsem neodolala a od kamarádky jsem si ji půjčila. Můj milostný život s manželem tehdy lehce pokulhával, a tak jsem z erotických pasáží byla pěkně nažhavená. Když jsme jednou s partnerem měli doma romantický večer a vypili trochu víc vína, rozhodla jsem se, že se s ním o ty pasáže podělím a začala jsem mu z knížky předčítat. K mému překvapení ho to vzrušovalo také! Dohodli jsme se proto, že nějakou lehčí formu sado-maso praktik vyzkoušíme. Domluvili jsme si záchranné slovo pro případ, že by jeden z nás zašel daleko a tomu druhému se to nelíbilo, udělali jsme nákup v sexshopu a pomalu se učili poznávat taje sado-maso praktik. Sice nejsme žádný extrém, ale dnes už si milování bez pout, provazů, bičíků a dalších hraček téměř neumíme představit!