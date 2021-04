Ženy přiznaly: Tyto zážitky nás zranily, už na Velikonoce neotvíráme dveře

Je to už druhý rok, kdy Velikonoce probíhají trochu jinak, než jste asi doposud byla zvyklá. U dveří nezvoní koledníci a vy nerozdáváte barvená ani čokoládová vajíčka. Jsou však ženy, kterým tyto tradice nechybí a dveře na Velikonoce neotvírají již dlouhá léta. Proč?

PAVLA: Pozadí plné modřin Mí rodiče celé roky závodně tancovali a mě vedli k tanci také od mala. V našem městě má tento koníček celkem velkou tradici a věnuje se mu hodně lidí. Kluci z tanečního kroužku tak chodili koledovat každý rok společně napříč generacemi. Pamatuji si, že u nás vždycky zvonili jako u prvních už kolem šesté ráno, to bylo ještě v pohodě. Jenže svoji trasu u nás také každoročně uzavírali a z toho jsem vždy měla hrůzu. Tou dobou už totiž měli slušně upito a nezapomněli mně, mámě i sestře ještě jednou naložit. Rok co rok jsme všechny končily s obrovskými modřinami na zadku i stehnech, protože pánové nás opravdu nešetřili. A rok co rok se situace opakovala. A tak jsem si řekla, že až jednou budu mít možnost rozhodovat o tom, jestli někoho na Velikonoce pustím k sobě domů, zamknu se na sedm západů nebo odjedu někam hodně daleko. Za víc jak čtyřicet let se na tomto přístupu vůbec nic nezměnilo, velikonoční zvyky prostě vynechávám.

RENÁTA: Nedostatek suchého oblečení Nevím, jak je to v jiných krajích, ale v tom našem bývá tradicí, že koledníci krom šlehání pomlázkou hází mladé dívky do vany a sprchují je studenou vodou. Odjakživa ledovou vodu nesnáším, a když jsem byla v pubertě, trpěla jsem kvůli svému vzhledu mnoha komplexy, takže jsem bez make-upu nevycházela. A tak byla sprcha můj největší nepřítel. Několik let jsem to snášela a proklínala své rodiče, že tohle dovolí. Když ale nastal rok, kdy jsem byla ve vaně tolikrát, že jsem už neměla nic suchého na sebe, řekla jsem si dost. Od té doby jsem trávila Velikonoce vždy mimo domov a naši mě nedokázali nalákat, abych se stavila aspoň na návštěvu. S manželem naštěstí máme dva syny, kterým jsem vysvětlila, že tento zvyk opravdu není vhodný, a tak už se u nás doma podobné situace neopakují.

ZDENA: Páchnoucí Velikonoce S mojí dcerou milujeme zdobení velikonočních vajíček. Každý rok hledáme nový způsob, jak ty naše originálně zkrášlit, abychom se odlišily od všech ostatních a naše koleda byla na první pohled poznat. Před pár lety se nám to ale vymstilo. Nevím, jak se to tehdy stalo, ale většina vajíček, které jsme rozdaly, byli pukavci. Všichni ihned poznali, že jde o koledu od nás, právě díky jedinečnému zdobení a po naší vesnici se brzy rozšířilo, že rozdáváme pouze smrdutou nadílku. Dcera to tehdy těžce nesla, protože se jí děti ve škole posmívaly ještě několik měsíců. A tak jsme si řekly, pro dobrotu na žebrotu, a na malovaná vajíčka jsme zanevřely. Od té doby si vystačíme s čokoládovými vajíčky, které spolu ale sníme dřív, než dorazí koledníci, takže nemáme co nabízet a raději neotvíráme.