Ženy přiznaly: V dětství jsme nachytaly rodiče při milování, měly jsme z toho trauma

Sex je přirozenou součástí života a s dětmi by se o tom mělo mluvit, samozřejmě postupně. Hlavně pokud vás při sexu nachytají – aby to pro ně nebyl traumatizující zážitek, který si ponesou po zbytek života. Některé z nás to tak totiž kvůli zážitku z dětství mají. Tyhle ženy přiznaly, že v dětství načapaly rodiče při sexu. A tohle si z toho v sobě nesou dodnes.

DENISA: „Každý máme jinak nastavené emoce, a i když jsem celkem v některých věcech tvrdá a rázná, tak třeba vzpomínka na sex rodičů mě dost traumatizuje. Ta nejranější je taky z věku kolem tří let. Pamatuju si ten koberec v ložnici, na kterém leželi. Pak mi bylo už kolem čtyř let... Taky si matně pamatuji, jak jsem stála a koukala jako puk a nechápala jsem. Pak už více vzpomínek na tuhle akci nemám. Asi bych to zapomněla všechno, ale rodiče vesele skotačili, i když mi bylo patnáct a spali jsme v jedné místnosti, takže průběžně za mé dětství toho bylo nespočet, takže těžko vymazat jakoukoli vzpomínku."

ANETA: „Já slýchávala rodiče, a to jsem byla starší, dlouho, v šesti, osmi, deseti letech. O sexu jsem toho věděla pramálo, tak akorát, jak se dělají děti. Myslela jsem si celé roky, že je mamka nemocná, že je jí celé noci špatně a sténá bolestmi. Pamatuju si ty noci, jak jsem ležela s hlavou pod polštářem a brečela."

RENATA: „Mám také zkušenosti s tím, že jsem byla svědkem sexu rodičů. Spali jsme v jednom pokoji, já jsem se probudila a bála se, co se to děje, a raději se schovala pod peřinu. Teď je mi třiadvacet, mám dvě děti, ale dodnes je mi nepříjemné, když si na to vzpomenu. Kvůli této vzpomínce vím, že bych nikdy neměla sex v místnosti, kde spí i mé děti."

ZUZANA: Pokud jde o blbnutí rodičů, taky mě jeden čas dost solidně budili. Jsem supercitlivka a hádky a nadávání si pamatuju dodneška. Z tohohle jsem měla trauma tak týden a pak už jsem to brala normálně, že pokud táta mámě ubližuje s jejím souhlasem, tak je to v pořádku – a třeba jí vlastně neubližuje, vzhledem k tomu, jak se pak spolu smáli. Měla jsem vztek, protože jsem se prostě nemohla pořádně vyspat, ale to je tak všechno."

RADKA: „Sex jako takový u nás nebyl tabu, ve školce jsme si s kluky hráli, jako že spolu souložíme nebo že panenky spolu souloží. Věděla jsem, jak se rodí děti. Ale jako by mi bylo nepříjemné i teď vidět třeba kamarádku nebo kohokoliv při sexu, stejně tak (a možná i víc) mi bylo vždycky nepříjemné vidět rodiče. A nikdy jsem neměla odvahu říct: Jste nechutní, nedělejte to, když jsme poblíž. Od určitého věku jsem si říkala, že se mají rádi a že jim to mám přát. Ale vnitřní pocit zhnusení jsem neodbourala nikdy. Každý jsme jiný a asi i to vnímání máme každý jiné."