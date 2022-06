Ženy přiznaly: Vyzkoušely jsme dvojitou penetraci a takhle jsme si to užily!

Pokud některá z vás touží poznat, jak „chutná“ praktika, které se říká dvojitá penetrace, pak si přečtěte, co si o této zkušenosti myslí ženy, které to již vyzkoušely. Ať už se dvěma muži, nebo s mužem a erotickou hračkou.

SOFIE: Nejsilnější orgasmus Minulý měsíc jsem si s přítelem přivedla domů společného kamaráda. Už měsíce jsme flirtovali a mluvili o tom, že bychom chtěli společný sex, a teď přišla ta správná příležitost. Nejdříve jsme se všichni muchlovali a líbali, potom došlo na akci. Přítel do mě vstoupil zezadu, análně, a já jsem se věnovala orálně našemu kamarádovi. Poté jsem si, zatímco byl můj přítel stále v mém zadečku, sedla na toho druhého na koníčka. Tahle poloha moc nešla udržet. Lehla jsem si tedy na svého přítele, on mi opět vklouzl do zadečku a náš kamarád do mě mohl takhle jednoduše vniknout. Byl to nejintenzivnější zážitek s tím nejsilnějším orgasmem, jaký jsem kdy prožila.

ZUZANA: Chci to zopakovat Zkoušela jsem to a bylo to skvělé. Během análního sexu jsem použila vibrátor do vaginy a to, co jsem při této kombinaci zažívala, bylo neuvěřitelné. Málem jsem omdlela z toho, jak to bylo intenzivní, prožívala jsem mnohonásobné orgasmy. Určitě si to chci znova zopakovat!

LÍDA: Jednou a dost Zkoušela jsem to jednou, partner do mě vnikl análně a já jsem si zavedla vibrátor. Vydržela jsem to jen asi třicet sekund a musela jsem vibrátor vyndat, protože mě totálně rušil od toho, co probíhalo vzadu. Asi nejsem fanynkou této metody.

MARTINA: Je to náročnější Určitě jsem to vyzkoušela, a dokonce několikrát. Mám ten pocit plnosti hrozně ráda a orgasmy jsou fantastické. Je tu jen limitované množství poloh, které se v tomto případě dají použít, a je to trochu náročnější než běžný sex ve dvou, ale když se chce, tak jde všechno.

HELENA: Spousta divných situací Bylo to přesně takové, jak jsem si představovala, že se natáčí porno. Vypadá to všechno děsně vzrušující a jednoduché, ale ve skutečnosti je tam spousta divných situací, nastavování se do správných pozic, udržování správných úhlů a ani zážitek to není tak skvělý. Není to špatné, ani dobré.