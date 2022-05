Ženy přiznaly: Vyzkoušely jsme švédskou trojku a zde jsou naše poznatky

Po sexu ve třech údajně častěji touží muži, ani ženy však nebývají výjimkou. Pokud patříte mezi ty, které sní o milování za účasti třetí osoby, přečtěte si zážitky těch, které už tuto zkušenost mají za sebou!

Dita: Rozvrácené manželství S bývalým manželem jsme kdysi přemýšleli, jak si zpestřit postelové hrátky, a on přiznal, že by ho vzrušovalo dívat se, jak mám sex s jiným mužem, a případně se zapojit. Po nějaké době jsem nakonec souhlasila, i když jsem z toho měla rozporuplné pocity. Asi oprávněně. Manžel k nám do postele přizval svého kamaráda, kterému jsem se vždycky líbila, jenže on mně taky, což byl kámen úrazu. Zjistila jsem totiž, že je v posteli daleko lepší než můj manžel! Dopadlo to tak, že se z nás stali milenci, manžel to zjistil a bylo po manželství… Jak to probíhá na swingers party? Podívejte se na video:

Žaneta: Jasná pravidla S bývalým partnerem jsme si trojku jednou začas dopřáli, když byla nálada. Většinou se tak stalo na nějakém večírku, když jsme byli v náladě. Oba jsme jako třetí osobu preferovali ženu, platilo však pravidlo, že ji vždy vyberu já. Jedině tak jsem měla pocit, že mám situaci pod kontrolou, kdyby ji vybíral přítel, měla bych obavy, že se mu může zalíbit víc než já a že o něj přijdu. Nyní toto období beru jako uzavřenou kapitolu, se současným partnerem mám dvě děti a podobné hrátky mi nechybí. Těchto 5 poloh raději vynechte: Můžete způsobit zlomeninu penisu i pokousání 3 I když sex většině z nás přináší především radost a potěšení, má také…

Bára: Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky Vyzkoušela jsem trojku s kamarádkou a klukem, se kterým jsme se občas vídali. Bylo to skvělé. Nikdo na nikoho nežárlil, díky alkoholu jsme ztratili snáz zábrany a užili si spoustu legrace. Po pár měsících jsme se rozhodli, že si to zopakujeme. Tentokrát to ovšem byla úplná katastrofa. Těžko říct, co se zkazilo. Možná špatné načasování. Zkrátka jsme všichni přišli na to, že minulost se nedá opakovat. Sex ve třech? Pokud ho zvažujete, tady jsou hranice, které musíte stanovit 1 Máte s partnerem pocit, že už jste v posteli vyzkoušeli všechno, a…

Anna: Příliš mnoho penisů Měla jsem kamaráda s benefity a ten chtěl hrozně vyzkoušet trojku se mnou a druhým mužem. Myslela jsem si, že by to mohla být zábava, ale když k tomu došlo, zjistila jsem, že jeden penis je pro mě tak akorát, dva už jsou prostě moc. Mnohem víc se mi líbilo, když k němu náhodou dorazila jeho druhá kámoška na sex a rozdali jsme si to všichni. Býváte před sexem nervózní? 5 rad, jak to překonat Svého partnera sice milujete, přesto jste ale před každým sexem…