Ženy přiznaly: Zkusily jsme při sexu rimming a takhle to dopadlo. Co se nám líbilo a co nám vadilo?

Dana (36): Lekla jsem se Můj přítel nikdy nebyl moc komunikativní. Nerad mluvil o svých pocitech, natož o sexuálních tužbách a ani já v tomto ohledu nejsem zrovna sdílná. Náš sex byl proto vždycky tak trochu nudný a vrcholem našich postelových hrátek bylo tak maximálně poplácání po zadku. Jednou mě ale partner opravdu překvapil. Na jedné oslavě se opil a pak jsme na to vlítli. Začalo to stejně jako jindy, když jsem se ale otočila a připravovala se na polohu na pejska, ucítila jsem, jak mi přítel z ničeho nic začal jazykem dráždit řitní otvor. Lekla jsem se a hned ucukla. I on byl z mé reakce překvapený a nejspíš usoudil, že se mi to nelíbilo, takže v tom pak nepokračoval. Cítila jsem se potom trochu trapně a jsem ráda, že jsme to přešli v tichosti.

Pokračování 2 / 5 Petra (43): Bylo to hořké Vždycky jsem ráda experimentovala, a proto jsem uvítala, když to partner po nějaké době vztahu nadhodil. Lákalo mě to už dřív, ale žádný chlap, s kterým jsem předtím chodila, na takové věci nebyl. Začali jsme tím, že přítel lízal vždy zadeček mně před análním sexem. Pak jednou ale navrhl, abych to zkusila i já jemu. Ne že by mi to přišlo vyloženě odporné, ale nějak mě ta představa nevzrušovala. Ale protože jsem razila heslo, že zkusit se má všechno, šla jsem do toho. Moje pocity byly smíšené. Na jednu stranu se mi líbilo, že to přítele vzrušovalo, ale na druhou stranu mě překvapilo, že jsem při tom měla hořko v puse. Hned jsem si potom šla vyčistit zuby a zapila tu hnusnou chuť kolou.

Pokračování 3 / 5 Markéta (40): Měla jsem to ve scénáři Dřív jsem se živila pornem, kde jsem zkusila různé věci, které běžní lidé v ložnici nedělají. Rimming jsem poprvé vyzkoušela s pornohercem, který byl na to zvyklý, takže jsem to vzala jako normální věc. Tento experiment jsem velmi rychle zařadila i do svého intimního života a žádný z mých partnerů si nikdy nestěžoval. Jeden z nich mi po takovém sexu řekl, že je ze mě nadšený, protože mu nikdy žádná žena nelízala zadek.

Pokračování 4 / 5 Diana (54): Jen pro mé potěšení V sexu opravdu nemusím mít všechno. Po nějaké době se ale z mého manželství vytratila vášeň. Aby se ze sexu nestala nuda, začali jsme s manželem experimentovat a zkusili jsme i rimming. Přiznám se, že představa, že svému muži olizuji zadek, mě odpuzovala, takže jsem mu dráždila řitní otvor jen nasliněným prstem, zatímco on mně jazykem. Oběma se nám to takhle líbilo, takže jsme tuhle „rimmingovou 69" zavedli do našich běžných postelových hrátek.

Pokračování 5 / 5 Michaela (29): Zvedal se mi žaludek Nedávno jsem měla o jedenáct let staršího přítele, který v sexu rozhodně zažil víc než já, protože jsem mívala spíš nezkušené partnery zhruba ve svém věku. Z počátku jsem byla nadšená, jelikož jsem objevila pro mě úplně nový svět. Poprvé jsem s ním zkusila třeba anální sex a líbilo se mi, že s ním můžu mluvit o všech tužbách. Jenže každým sexem neustále posouval mé hranice a nutil mě dělat i věci, které jsem už zkoušet zrovna nechtěla. Tvrdil mi, že dokud to nezkusím, nemůžu vědět, jestli se mi to líbí, nebo ne. A tak mě přemluvil i k rimmingu. Když lízal zadek mně, bylo to ještě v pohodě, ale pak to chtěl i po mně. Stačil jen pohled na jeho chlupatý řitní otvor a zápach, aby se mi zvedl žaludek. Po pár líznutích jsem to musela ukončit kvůli opravdu velkému odporu. Byl naštvaný.