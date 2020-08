Možná po milenci toužíte, možná ho už máte. Milenecký vztah s sebou ale nese rizika a jeho následky mohou být opravdu velké. Co se může stát, když udržujete milenecký vztah?

SYLVIE (44): „Milence jsem si našla natruc poté, co jsem manželovi přišla na nevěru. Nejdřív to byl opravdu jen vzdor, jenže milenec byl tak dobrý v posteli, že jsem si uvědomila, že v tomto směru je můj manžel pěkný břídil, a nakonec jsem jeho milenku vlastně litovala. Po nějaké době jsme si s manželem spolu sedli a všechno jsme si na rovinu řekli. Momentálně vedle sebe žijeme spíš jako přátelé, hlavně kvůli dětem. Já si užívám svého milence, on svoji milenku a vlastně nám nic nechybí. Co bude do budoucna, to netuším, ale zatím nemám potřebu to řešit.

JANA (36): „Já jsem prostě nikdy neuměla být věrná. Vím, že to není nic, čím bych se měla chlubit, ale zas na druhou stranu dokážu mít pro nevěru pochopení, pokud se to stane naopak. Sice zatím tohle řešit nemusím, protože nevím nic o tom, že by mi manžel zahýbal, ale myslím, že dřív nebo později to přijde. A jestli se bojím, že se to provalí na mě? To je právě to, co mě na nevěře vzrušuje. Ta nejistota, napětí, živočišnost… Milenec ví, že to tak mám, ostatně on sám je zadaný, takže si vlastně vycházíme vstříc."

ANDREA (44): „Kdysi jsem krátkodobě měla milence. Nejhorší na tom bylo, že to byl dobrý kamarád mého muže, vlastně jsme se přátelili celé rodiny. Tenkrát jsem se krátkodobě, zato bláznivě zamilovala, ale žila jsem ve věčném strachu z toho, že se to provalí, stejně tak jako můj milenec. Kvůli tomu jsme vlastně ani nebyli schopní si naše tajné schůzky pořádně užít, takže jsme to po pár týdnech ukončili. Dodnes spolu toto tajemství střežíme."

JITKA (39): „Můj manžel trávil spoustu času na služebních cestách, a když už byl doma, většinou byl dost unavený, takže jsme spolu sex měli opravdu málo. Nechtěla jsem mu zahýbat, jenže jsem dost náruživá a milování mi opravdu chybělo. Našla jsem si proto milence a na chvíli bylo všechno v pořádku. Vlastně by to tak možná fungovalo dodnes, kdyby se manžel jednou nevrátil ze služební cesty dřív a nenačapal mě s milencem in flagranti. Samozřejmě byl okamžitý konec, já se odstěhovala a dokonce jsem chvíli žila s milencem. To samozřejmě nefungovalo, ale naštěstí čas obrousí všechnu bolest a po nějaké době mi manžel odpustil a vrátili jsme se k sobě. V životě už bych mu něco takového neudělala!"

MARTINA (48): „Svého muže miluji z mnoha nejrůznějších důvodů, pravdou ale je, že nám to v posteli nikdy neklapalo. Manžel je starší, a když se navíc přidaly zdravotní problémy, byl se sexem v podstatě konec. I když se to zdá neuvěřitelné, byl to nakonec on, kdo mi navrhl, abych si někoho na sex našla. Nechápala jsem to a bránila jsem se, nechtěla jsem mu ubližovat. Ale pak jsem pochopila, že pokud člověk toho druhého miluje, chce pro něj to nejlepší a dělá mu dobře, když je šťastný. Tak mi to můj muž vysvětloval. Takže mám s jeho požehnáním milence, ale manžela bych kvůli němu nikdy neopustila!"

ROMANA (45): „Milence jako takového jsem nikdy neměla, ale nevěru jsem jednou zažila. Šlo o jednorázovou záležitost a stalo se to na vánočním večírku s jedním kolegou. Samozřejmě tam hrál velkou roli alkohol a vystřízlivění bylo druhý den opravdu kruté. S kolegou jsme se domluvili, že náš úlet ututláme, ani jeden jsme nechtěli mít problémy. Myslím, že nejhorší trest za nevěru je žít s vědomím, že se to může kdykoliv provalit. Dodnes mě to občas budí ze snu…"