Ženy prozradily: Jakým způsobem nám náš partner naznačuje, že chce sex?

Sexuální námluvy mohou probíhat různým způsobem. Někdy vás partner může nažhavit pouhým pohledem do očí, jindy se modlíte, ať po vás nic nechce. Jste na tom podobně, jako ženy, které se svěřily, jak po nich sex žádají jejich partneři?

Jitka: Vlastně se vůbec nesnaží „Ten můj prostě řekne, že má plné koule, nebo si sahá do rozkroku – a už je mi to jasné. Ano, nikdy nezačne u mě, žádné líbání, žádné hlazení, žádná předehra. Prostě šup a jde se na věc. Myslím, že ani neví, kde mám prsa. Sex mě stejně nebaví, takže se mu vyhýbám, dokud to jde."

Sabina: Zkouší trucovat „Můj manžel leží v posteli a odmítá se z ní zvednout a jet kamkoliv, třeba na výlet, nebo dělat cokoliv. Prostě trucuje. Bude prostě ležet, dokud nebude sex. A to vážně nelžu. Nakonec se tomu smějeme, ale myslím si, že už to dělá úplně podvědomě."

Martina: Cílí na erotogenní zónu „Jakmile mi můj drahý sáhne na prsa, je jasné, co se bude dít. Je to moje supersilná erotogenní zóna. Má zákaz na ně sahat, když to nehodlá dotáhnout do konce. To bych se na něho hodně zlobila. Takže pokud si to dovolí, už vím, že tohle nikam jinam nepovede."

Irena: Máme kouzelnou větu „U nás je to vtipné, protože stačí věta: A jak se dnes jako máš? Ale to má vztahovou historii a je to neopakovatelné. Vím o páru, kde je kouzelnou větou dotaz: Vylétly dnes koroptve? Ale jinak samozřejmě se přitulí, objímá mě, líbá na krk a šíji – a to abych nepochopila, o co mu jde, že ano."