Ženy prozradily: Sexuální trapasy, které jsme zažily během Vánoc

Vánoční svátky jsou ideální dobou na sbližování se s partnerem. Máte volno, všude vládne slavnostní atmosféra a vzduch je nabitý láskou. Ne vždy se ale zadaří a občas může dojít k pěkným trapasům! Co se nám stalo?

MARTINA: Trapas na sjezdovce „Je to už hodně dávno, ale na tento trapas nikdy nezapomenu. Tehdy jsme ještě s mým mužem nebyli manželé, chodili jsme spolu asi rok a neustále po sobě toužili. Jednou na Vánoce jsme si mezi svátky vyrazili na lyže. Už na lanovce jsme se od sebe nemohli odtrhnout, dotýkali jsme se jeden druhého i přes navrstvené oblečení a vášnivě jsme se líbali. Touha byla silnější než my a také jsme chtěli vyzkoušet něco nového, tak jsme se rozhodli, že zajedeme do lesa na rychlovku. Nechtěli jsme zajíždět moc hluboko, abychom nezapadli, a tak jsme se na to vrhli hned zkraje lesa. Kvůli zimě jsme se nemohli příliš svlékat, a tak se prostě manžel postavil za mě, já si stáhla oteplovací kalhoty a zkusili jsme to „zezadu". Vše by asi proběhlo v pohodě, kdyby mi v jednu chvíli nepodklouzla noha a lyže se nekontrolovatelně nerozjely. Než jsem se stačila vzpamatovat, ocitla jsem se zpět na sjezdovce plné lidí s holým zadkem! Všichni z toho měli samozřejmě hroznou legraci včetně mého manžela, který trapasu unikl. Teď už se tomu smějeme oba."

ZDENA: Šmírování v sauně „Loni jsme se s celou rodinou o vánočních svátcích vydali na hory, protože jsme všichni vášniví lyžaři. Když jsme s manželem večer uložili děti, rozhodli jsme se pro saunu, která patřila k chatě, kde jsme byli ubytovaní, ale byly to takové ty chatky venku. Byli jsme tam úplně sami, když to na nás přišlo, a tak jsme si řekli, proč náš milostný život trochu neokořenit? Musím říct, že sex v sauně je dost náročný, ale to bylo to nejmenší, co nám vadilo. Po chvíli jsme si totiž všimli, že nás okýnkem sleduje banda puberťáků, kteří byli ubytovaní na stejné chatě! Až do konce pobytu jsme se červenali, kdykoliv jsme je potkali…"

DITA: Sex pod stromečkem „Abychom stihli s manželem dodělat vánoční úklid, zabalit dárky a ozdobit stromeček, dali jsme před Vánoci děti k prarodičům a byli jsme domluvení, že nám je přivezou den před Štědrým dnem večer. Odpoledne jsme se tedy pustili do zdobení stromku a nakažení vánoční atmosférou jsme spolu neustále laškovali. Vzrušení na sebe nenechalo dlouho čekat, a tak jsme se rozhodli pro milování přímo před stromečkem! Bylo to naprosto skvělé! Tak moc, že jsme přeslechli příjezd auta a rachocení klíčů. Děti a prarodiče jsme zaznamenali až ve chvíli, kdy s nevěřícnými výrazy stáli mezi dveřmi obývacího pokoje! Rodičům mého manžela se dodnes nemůžu podívat do očí…"

HEDVIKA: Poslouchala nás přes telefon „Jsem už několik let rozvedená a děti pravidelně na Štědrý den odpoledne chodí navštívit svého otce, večer pak tráví se mnou. Měla jsem již delší dobu milence, se kterým jsme se měli moc rádi, leč bohužel byl ženatý. Tehdy po mně zatoužil přímo na Štědrý den, a tak se pod nějakou záminkou dostal z domu a přijel ke mně. Vrhli jsme se na sebe hned ve dveřích a naše milování bylo skvělé. Což slyšela i jeho manželka, kterou omylem při převalování v posteli na svém telefonu vytočil a ona nás celou dobu poslouchala! Dodnes se za to stydím, i když to nakonec vedlo k rozvodu a k tomu, že my dva jsme dnes spolu a šťastní… Ale je mi líto, že se to ona musela dozvědět tímto způsobem."