Ženy touží hlavně po lásce, muži po obdivu a sexu. Jak moc jsme rozdílní?

Muži potřebují být uctíváni

Zní to sice poněkud středověce, ale Kevin Leman se odvažuje v jedné ze svých knih tvrdit, že: „Mužovou klíčovou potřebou je sex, těsně následován úctou a obdivem jeho ženy.“ Tím v dnešní době samozřejmě není myšlena sukně neustále připravená k vykasání a bezbřehá uctivost a zbožňování. Dnešní muž by se mnohdy spokojil s obyčejnou pochvalou a poděkováním, toho se však údajně mnoha mužům v dlouhodobých vztazích nedostává. (My ženy potřebujeme ocenění pochopitelně také! Jen nás to zpravidla nepálí na citlivém místě tolik jako muže.) Když se pak muž cítí oceněn a žena milována, může dobře fungovat i sex.