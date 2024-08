Jak se vařilo za první republiky: České ženy objevovaly kouzlo francouzské kuchyně

Před vznikem Československa měly vzdělávání dívek na starosti spolky , pro české dívky to byl ženský vzdělávací spolek Minerva, který vznikl roku 1890 díky iniciativě spisovatelky Elišky Krásnohorské . Spolek si kladl za cíl prosazovat střední vzdělání pro dívky v Čechách. Ještě koncem 19. století totiž nebyly v Rakousku vyšší dívčí školy zřizovány státním nákladem, ale péčí měst, spolků a korporací.

Z Vídně do Paříže

Po první světové válce v roce 1918 hlasitě zaznívalo českou společností heslo Pryč od Vídně! A projevilo se to i na dobových kuchařkách a jídelních lístcích. Zmizelo odtud všechno, co by mohlo monarchii připomínat a začala se hodně používat francouzština, která pomáhala při vymezení se vůči němčině a dodávala lesk, vznešenost a výjimečnost restauraci a menu.