Ženy ve znamení Lva: Jaké jsou, na co si dát pozor a v čem vás překvapí?

Lvi jsou ohnivé znamení, kterému vládne Slunce. Ženy v tomto znamení jsou divoké, loajální a nebojácné. Dokážou si poradit se vším, co jim život postaví do cesty. Jsou dobrodružné, spontánní a rády riskují. Někdy je to může dostat do problémů, ale jsou dost chytré na to, aby vyřešily jakékoli obtíže, kterým čelí. Když spadnou na zem, vždy se zase zvednou.

Nezávislé umělkyně Ženy Lvice jsou svým založením umělkyně, díky tomu jsou vynikajícími vypravěčkami. Mnoho žen v tomto znamení se živí zpěvem, tancem, hraním nebo psaním. Koneckonců nejlépe fungují, když jsou svým vlastním pánem. Nerady přijímají rozkazy od někoho jiného a mají potíže s autoritou. Chtějí být těmi, kdo všemu šéfují. Jsou to alfa samice, což znamená, že pravidla pro ně nic neznamenají. Když jdou nahoru, klidně překonávají překážky.

Slabé stránky Lvic Lvice jsou tvrdohlavé a nepružné. Myslí si, že mají vždy pravdu. Bohužel to znamená, že když dojde k výměně názorů jen zřídka připustí, že má pravdu možná někdo jiný. Nerady přistupují ke kompromisům s přáteli, partnery i šéfy. Koneckonců předpokládají, že vědí všechno nejlépe. Nemyslí si, že by byl někdo jiný v místnosti chytřejší než ony, takže nikdy neustoupí. Ženy Lvice jsou také někdy sobecké a sebestředné. Chovají se, jako by byly středobodem vesmíru. Chtějí být těmi, kdo se topí v komplimentech a chválách. Dokážou žárlit na pozornost, kterou druzí věnují jiným. Proto jsou extra soutěživé. Nikdy neustoupí před výzvou, nenávidí prohry.

Silné stránky Lvice Ženy Lvice jsou pracovité a ambiciózní. Když se pro něco rozhodnou, nikdy to nevzdají. Bez ohledu na to, kolik překážek se jim postaví do cesty, budou se neustále pohybovat vpřed. Kdyby se vzdaly, vyvolá to v nich pocit selhání. To je důvod, proč jsou vždy vytrvalé a budou pokračovat v honbě za svými cíly, i když musí několikrát změnit cestu, po které se vydají. Ženy Lvice jsou tedy silné a nebojácné. Jsou to přirozené vůdkyně, které rády přebírají kontrolu nad skupinou. Jako šéfky ovšem umí motivovat lidi kolem sebe a jsou to optimistky. Předpokládají, že vše bude nakonec v pořádku. Lvice nikdy nedovolí, aby je jejich strach zastavil v honbě za jejich sny.