Ženy ve znamení Panny: Jaké jsou, na co si dát pozor a jaká skrývají tajemství?

Panny a láska

Stejně jako v dalších oblastech života jsou Panny extrémně vybíravé i v lásce. Hledají totiž toho pravého, a občas se jim to i podaří. A když ne, jsou celkem spokojené s tím, že žijí single. Raději počkají, dokud nenajdou to, co hledají, místo aby šly do vztahu s vlažnými pocity. To znamená, že když se konečně zamilují, jsou loajální a oddané. Nespokojí se totiž s ničím menším než s pravou láskou. Jejich vybíravost se nevztahuje jen na výběr partnera, ale třeba i na to, kam vyrazí na rande, jaký byt si pronajmou nebo kde budou mít svatbu. Lásku nemusí projevovat velkými gesty, ale pokud vás milují, poznáte to. Jejich city jsou hluboké a jsou ochotny tvrdě pracovat na kvalitě vztahu. Panny mají taky dar odpouštět, což znamená, že „chyby“, k nimž ve vztahu dojde, nemusí znamenat nutně konec.