Zeptali jsme se: Co ženy drží v manželství i po 20 letech?

Co ženy drží v manželství i po dvaceti letech? Je to láska? Toť otázka, na kterou by mnohé mladé dámy rády znaly odpověď, neboť by jim možná v budoucnu pomohla v budování stabilního dlouholetého svazku. I když zmíněná stabilita je poněkud diskutabilním pojmem, protože ani dvacet či třicet let trvající manželství nemusí být vůbec stabilní – mnohdy lze dokonce dlouholeté svazky přirovnat k nekonečné agónii bez zřejmého cíle. Jiná letitá manželství naopak vzbuzují takřka nadpozemskou úctu a obdiv, který hraničí s pochybami, zda to od jeho účastníků není přece jen nějaká „habaďúra“. Jak to tedy mají Kristýna, Nina, Marta a další holky?

Těch sedmadvacet let, co jsem vdaná, se vztah samozřejmě vyvíjí. Na začátku byla láska jak trám, splynutí duší, porozumění a vášeň. Později všemu dominovaly děti, společný domov a majetek, závazky a spoustu práce, kdy jsme se doplňovali a pomáhali si.

Marta: 21 let v manželství

Bylo by krásné říct horoucí láska, ale není to tak, a neznám nikoho, kdo by to tak měl. Vše se mění, vztah je živý organismus. S manželem to táhneme skoro dvaadvacet let, a myslím, že je pro nás hrozně důležité, že víme, že jsme stále oba ochotní na vztahu pracovat, nevzdali jsme to ani při velkých problémech, a to nám zůstalo.

Manžela si vážím a on mne, respektuje moje koníčky a dává mi obrovskou svobodu a já jemu. Vzájemně toho ale nezneužíváme. Myslím, že mnoho znamená i to, že spolu hodně komunikujeme. Jdeme do přírody a prokecáme den. Jsme přátelé.